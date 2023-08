Kunst i den gamle værft

Der er atter liv i den gamle værftsbygning på Dragør Havn, hvor ikke mindre end syv kunstnere fra kunstnergruppen IMAGO frem til fredag den 18. august udstiller deres værker.

Den ikoniske træbygning står lidt endnu i al sin forfaldne skønhed, og netop det, at rummet fremstår råt og stort set, som da bådebyggerne forlod det, har inspireret kunstnerne til at skabe en flot og meget anderledes udstilling.

»Det er både udfordrende og supersjovt at vise vores kunst et sted, der jo faktisk også i sig selv er et kunstværk. Vi har måttet kuratere og opbygge udstillingen efter de forhåndenværende søms princip – og søm er her nok af,« smiler Merete Kjær, der er tovholder på projektet.

De mange benspænd og dogmer i forhold til at udstille i et traditionelt galleri har været en gave til gruppen, som har boltret sig i kreative og anderledes ophængninger.

»Ja, det er en stor men også både interessant og lærerig opgave, vi har kastet os ud i ved at få lov til at sætte en udstilling op i dette fantastiske sted,« lyder det fra Merete Kjær.

Udstillingen er åben alle dage fra kl. 12–17 til og med fredag. Hele arrangementet slutter af med en »efterfernisering« fra kl. 15–17 på lukkedagen.