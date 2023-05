Kunstfernisering

Torsdag eftermiddag, den 11. maj, hejste Børneinstitutionen Harevænget for første gang det grønne flag mod en klar blå himmel. Det Grønne Spirer Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner, som har særligt fokus på naturen.

Sidste år fik Harevænget tildelt det grønne flag af Friluftsrådet som en af de første institutioner i Danmark.

Det blev torsdag hejst i en helt særlig anledning, nemlig en kunstfernisering, hvor børnene viste kreationer frem, de har bygget af affald og genbrug. I vinduerne havde børnene udstillet farverige robotter og smilende figurer af toiletruller, konservesdåser, mælkekartoner og æsker.

Vibeke Tønne Andersen, der er leder af Børneinstitutionen Harevænget, bød børn og voksne velkommen til en ganske særlig dag. Når man får det grønne flag, så følger der et særligt ansvar med, fortalte hun i sin tale, så skal man have fokus på naturen, klima, bæredygtighed, og det arbejder både børn og voksne med hver dag.

Børnene havde forberedt en sang til ferniseringen og sammen med de fremmødte forældre og borgmesteren blev der sunget Fætter Mikkel. Og efter fællessangen holdt borgmester Kenneth Gøtterup tale for børnene, inden han hejste det nye, grønne flag.

»Når man kører forbi og ser det grønne flag, så ved man, at herinde er de bedste børn til at samle skrald og passe på naturen,« sagde han og fortsatte: »det har I øvet jer på sammen med de voksne, og det er rigtig vigtigt, at man passer på naturen. Vi har rigtig meget natur herude. Nu har I øvet jer med de voksne heroppe, og så håber jeg, at I har lært jeres forældre at samle skrald og sortere affald derhjemme.«

Nu vajer det grønne flag over Børneinstitutionen Harevænget, og institutionens grønne tiltag fortsætter med fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Som medlem af Grønne Spirer kan man også gøre sig fortjent til Det Grønne Flag, hvis man opfylder en række ekstra kriterier. Børn og voksne skal for eksempel lave natur- og miljøaktiviteter mindst én dag om ugen.

I 2022 var der kun 55 institutioner, der havde Det Grønne Flag – en af dem er Børneinstitutionen Harevænget.

CL