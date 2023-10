Lær hjertemassage

En livreddende begivenhed finder sted i skolernes efterårsferie

StrandEngs Hjerteløbergruppe inviterer alle over 12 år til et informationsmøde om førstehjælp og hjertemassage. Mødet finder sted mandag den 16. oktober kl. 14 i Kedelhuset på 1. sal på Wiedergården.

Under arrangementet, der bliver kaldt »Hjertestop – Hvad kan jeg gøre«, vil en medarbejder fra Heart2Start, der både er hjerteløber og StrandEngs Hjerteløbergruppens førstehjælpsinstruktør, samt en repræsentant fra TrygFonden, der er forsker og læge på hjerteløberprojektet, sørge for at uddanne og gøre mødedeltagerne trygge ved at skulle yde førstehjælp eller starte hjertemassage på en person med hjertestop, indtil professionel hjælp når frem, og måske tilmed til at melde sig som hjerteløber.

Hjerteløbere er frivillige, der rykker ud og yder førstehjælp, indtil ambulancen ankommer.

I området omkring Engparken, Dragør Boligforening og Strandparkens Boligselskab har borgere opsat 13 hjertestartere, og mange mennesker har siden tilmeldt sig som hjerteløbere gennem TrygFondens app.

I hele Dragør er der lige nu registreret 86 hjertestartere, og det er blandt andet brugen af disse, der i Kedelhuset på mandag vil blive undervist i.

Eventet er en del af en bredere indsats, der skal skabe et netværk af uddannede førstehjælpere, der kan reagere hurtigt i nødsituationer.

Hurtig hjælp har afgørende betydning, da den inden for de første fire minutter efter hjertestop øger chancerne for overlevelse uden varige skader.