Kræftens Bekæmpelse samler ind søndag den 3. april.

Landsindsamling

På søndag, den 3. april, holder Kræftens Bekæmpelse landsindsamling, hvor tusindvis af mennesker går på gaden for at støtte kampen mod kræft.

Hvert år tager flere tusinde frivillige sig tid til at samle ind og derved bidrage til arbejdet for, at færre får kræft, at flest muligt overlever sygdommen, og at mennesker, der bliver ramt af den, får et godt liv med eller efter kræft.

»Jeg er dybt taknemmelig for indsamlernes vigtige indsats og for danskernes donationer,« siger formand i Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen – der selv skal på gaden for at samle ind. Hun fortsætter:

»Jeg ser altid frem til Kræftens Bekæmpelses årlige landsindsamling og mærke den utroligt store opbakning fra alle de mennesker og familier, vi banker på hos. Det er en støtte, der er uundværlig for kræftsagen.«

I den lokale afdeling af foreningen er der også begejstring at spore over opbakningen til den årlige landsindsamlingsdag.

»Opbakningen i Dragør er altid overvældende. Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske. Ofte er det desværre sådan, at der kun er nogen hjemme hos omkring halvdelen – men der er heldigvis god mulighed for at støtte, selvom man ikke er hjemme,« fortæller Benny Brandt-Jensen, der er leder af indsamlingen i Dragør.

Med sin støtte til Kræftens Bekæmpelse er man med til at gøre en forskel både for de mange, der rammes af kræft, og for deres pårørende. Og alle, der er involveret i indsamlingen, har en væsentlig andel i Kræftens Bekæmpelses indsats inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte – en indsats, som foreningen oplyser, skaber håb og redder liv.

I 2021 var omkring 2.700 frivillige indsamlingsledere og hjælpere samt cirka 14.000 frivillige indsamlere med til at samle over 41 mio. kr. ind ved landsindsamlingen – og i Dragør samlede 56 frivillige indsamlere 150.000 kr. ind – et beløb, der svarer til, at hver indsamler fik cirka 2.678 kr. i indsamlingsbøssen.

Vigtig støtte

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende samt til forskning og forebyggelse.

For hver 100 kr. af indsamlingens overskud går 61 kr. til forskning i kræft, 18 kr. til patientstøtte, 18 kr. til forebyggelse af kræft og 3 kr. til administration.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dem, der vælger at støtte sagen.

Indsamlingen lokalt

Det er fortsat muligt at tilmelde sig som indsamler i Dragør. Der er p.t. 30 tilmeldte – og der skal bruges cirka 60 indsamlere.

Har man tid og lyst til at hjælpe foreningen, kan tilmelding som indsamler ske til Benny Brandt-Jensen – enten skriftligt via e-mailadressen brandtjensen2791@gmail.com eller telefonisk på telefonnummer 41 42 61 86 – og tilmeldingen kan ske helt frem til søndag formiddag. Foreningen sørger for uddeling af ruter, vejledning og sprit m.m.

Indsamlerne går deres tildelte ruter fra klokken 11 til klokken 14.