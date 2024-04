Latter som lim i fællesskabet

Årets udgave af Amager Revyen, der bærer den tankevækkende titel »Alle før én«, har premiere torsdag den 25. april

Af Thomas Mose

Helt frem til den 8. juni vil Teater Play, Strandlodsvej 7, 2300 København S, danne rammen om Amager Revyen, der giver publikum et satirisk spejl af samfundet i en form, hvor ingen er fri for at blive kærligt drillet.

Med et imponerende forsalg ser det ud til, at Amager Revyen endnu en gang vil fylde teatersalen til de 26 forestillinger, der er på plakaten.

Sæsonens revytitel »Alle før én« leger med det klassiske motto »En for alle, alle for en«, og årets revy udforsker individualismens stigende dominans over fællesskabet.

Lokale og globale emner

Med en fast kerne af skuespillere, der vender tilbage for andet år i træk, lover dette års revy at bygge videre på de tidligere års succeser.

Dorte Munksgaard, Anders Anderskov, Mille Berg, Andreas Forné og Frida Sigurth udgør ensemblet, der sammen med kapelmester Morten Østergaard og instruktør Mikkel Reenberg er parate til at tage publikum med på en rejse gennem aktuelle og rammende indslag.

Morten Østergaard står for musikken og vil sikre, at hver tone spiller sammen med de skarpe replikker og de velplacerede punchlines.

Temaerne for årets forestilling spænder vidt – fra politik og samfundsmæssige spørgsmål til mere personlige og menneskelige emner.

Holdet bag revyen skriver størstedelen af deres materiale selv, hvilket giver dem friheden til at målrette deres budskaber direkte til revyens publikum, samtidig med at de søger at bevare en friskhed og relevans i deres tekster. Og ifølge revyen er ingen er fri for at blive satiriseret, hvilket understreger arrangørernes ønske om at være inkluderende og appellere til et bredt publikum.

I år har Amager Revyen inviteret håndplukkede tekstforfattere til at bidrage til udviklingen af forestillingens elementer, hvilket har givet en ny dimension til den kreative proces.

På trods af en professionel tilgang til produktionen, hvor alle involverede modtager løn, er der en bevidst indsats for at holde omkostningerne nede – især når det gælder scenografi og kostumer. Dette er ikke kun et økonomisk valg, men også et miljøbevidst et af slagsen, da revyen prioriterer genbrug og minimalisme i deres designs.

Med en blanding af komik og kritik ønsker Amager Revyen at give publikum en oplevelse, der ikke kun er underholdende, men også berigende.

Som revyen selv udtrykker det, er det deres mål at sende publikum hjem med et smil på læben og nye perspektiver i bagagen.