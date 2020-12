Levende Lågejagt

I denne uge har Dragør Nyt taget en sidste tur rundt i den gamle by for at finde pyntede vinduer i årets Levende Lågejagt.

Bag et af vinduerne skrues tiden som en del af projektet »Det Demens-venlige Bibliotek« tilbage til 1950’erne. Det var her, biblioteket før havde sin samling af musik og film til udlån. Værelset er nu døbt »Nærværet« og tænkes blandt andet brugt til fordybelse og læsekredse samt til almindelig hygge.

Dengang bygningen var beboelse, kaldte man det »Det italienske Værelse« – det var nemlig her familien Sadolin havde kunstsamlingens italienske værker.

Ikke så langt derfra – et smut om ad Von Ostensgade – ligger et hus, der i årene 1939 til 1967 rummede byens bibliotek. Beboerne her fortæller, at ved et kig ind ad vinduet ses de gamle træreoler fra dengang.

Huset kaldes indimellem også »Dr. Dichs hus«. Her boede nemlig den pensionerede læge Poul Dich fra 1967 til sin død i 1990 i en alder af 95 år. Han er en af de få, der har fået en plads i byen opkaldt efter sig, i anerkendelse af, at han sammen med Poul Abrahamsen var initiativtager til Drag-ør Bevaringsnævn. Pladsen ligger i begyndelsen af Blegerstræde, hvor også Chr. Mølsteds Museum ligger.

Et stykke henne ad et af de smalle stræder, i byens sydlige ende, holder en maler til. Her finder man et vindue med små og fantastisk vellignende portrætter af kendte ansigter – og et billede af maleren selv – flankeret af små nisser og hyggeligt julelys.

Lige i dette område skal man i øvrigt have øjnene godt med sig, for det er ikke den eneste låge i gaden ...

Et andet sted i byen – i en bygning, der engang var en af byens bondegårde – holder en gammel nisse til. Nissen fortæller gerne om, hvordan det var i gamle dage, men holder også et vågent øje med al det nymodens, der dukker frem alle vegne – og er heller ikke sen til at kommentere på det, for eksempel er nissen ikke så begejstret for al den spritten af, der er for tiden. »Sprit er ikke noget for nisser ... Næ – vi nisser foretrækker nisseøl!« siger han.

Heldigvis er folkene på den gamle gård nisse-venlige folk, der sørger for et udmærket traktement til den gamle nisse.

Hvert år skriver nissen et julebrev, og husbond sørger for at laminere det og hænge det op udenfor, så de, der måtte lægge deres vej forbi, kan læse den gamle nisses betragtninger.

Husk, at man stadig kan hente »skattekort« i Butik Laura Ella og i Karl & Kalinka.

Sidste frist for aflevering af løsninger til lodtrækning om præmier er søndag den 27. december kl. 8 i postkassen på Kongevejen 8.

Det var planlagt at trække vinderne i Dragør Bio om eftermiddagen den 28. december – men da biografen for tiden er lukket ned, vil udtrækningen foregå på anden vis.

Levende Lågejagt-løsningen bringes i næste uges Dragør Nyt – og jagtens vindere offentliggøres i avisen efter nytår.