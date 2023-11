Levende Låger

Forberedelserne til den tiende udgave af Dragørs lille julebagatel, Levende Låger, er i fuld gang

Dagene er blevet kortere, og efteråret har for alvor meldt sin ankomst. Nu er der ikke længe til verdens bedste »Jul i Dragør«. Og hvad er en julemåned i Dragør uden Levende Låger – traditionen, som siden 2014 har samlet rigtig mange mennesker.

I Levende Lågers kalender, der ligger i butikken Lille Væl på Badstuevælen, har enkelte beboere allerede reserveret en dato i december – men der er stadig plads til mange flere spændende julevinduer.

Hvis man skulle have lyst til at bidrage med en kalenderlåge, har man helt frie hænder med hensyn til dekorationen. Og man behøver ikke at tænke på hverken et længere foredrag eller store udstyrsstykker eller udklædning ... et enkelt og helt særligt stykke julepynt hjembragt fra en rejse, eller måske nisser, man samlet på gennem et langt liv, kan gøre det. Alt er nemlig spændende for Levende Låger.

Levende Låger vil meget gerne høre om juletraditioner og baggrundene for vindues-udsmykningen – og hertil også, hvis pynten eller måske endog huset har en spændende, hyggelig eller interessant historie. Der er mulighed for at få arrangørerne af Levende Låger til at fortælle historien, hvis man ikke selv skulle have mod på det.

Værterne, der tager imod, behøver heller ikke sørge for end fremvisning af et fint vindue eller lignende. Levende Låger medbringer nemlig både sanghæfter og juleknas. Men hvis man har en ganske særlig opskrift på julebagværk eller juledrikke, så er man naturligvis velkommen til at dele ud af herlighederne.

»Under skiltet«

Turen med Levende Låger afgår fra Badstuevælen hver dag fra den 1. til den 24. december. Deltagerne mødes kl. 17 under skiltet på torvet og begiver sig af sted mod dagens låge. Juleaftensdag er den eneste undtagelse – her mødes man allerede kl. 11. Hele seancen tager 20–25 minutter – inkl. spadseretur gennem byen, fortælling om vinduet og måske en julesang.

Da der også er spændende steder uden for den gamle by, har Levende Låger dedikeret lørdagene til, at der (måske) skal gås lidt længere. Turene her kaldes »Lang Lørdag med Levende Låger« – så nu er man forberedt, hvis man har meget små ben eller måske bare er dårligt gående.