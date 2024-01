Levende Låger

Lørdag den 23. december

Der var cirka 140 deltagere om lørdagen, hvor turen gik helt ned til Café Espersen på Drag-ør Havn, hvor der blev budt velkommen med et glas øl.

Der var ild i et bålfad, så man kunne stå og varme sig, mens Brian Espersen fortalte sin og restaurantens historie. Da Limhamn-færgen lukkede ned i 1999, stod billetkontor og ventesal tomt indtil 2003, hvor han og hans fætter besluttede at åbne en café, som siden har udviklet sig til en restaurant.

For nogle år siden ønskede man at fjerne bygningen for at skabe en »sigtelinje«, der ville medføre, at der helt oppe fra Strandlinien ville være havudsigt, når man kiggede ad vejen ned forbi lodstårnet. Dette projekt er nu frafaldet, og Brian Espersen kan få lov at beholde sin restaurant de næste mange år.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)