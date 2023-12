Levende Låger

Dragørs hyggelige juletradition, Levende Låger, fortsatte gennem anden uge af december – en uge, der for de mange deltagere bød på alle mulige oplevelser – lige fra musik til kunsthåndværk.

Der er stadig rig mulighed for at nå at være med – Levende Låger fortsætter nemlig helt frem til juleaften – og hver gang foregår det fra mødestedet på Badstuevælen. Turene (undtagen den på juleaftensdag, hvor den levende låge åbnes kl. 11) begynder alle kl. 17.

Mandag 4. december

Tre cykler fra Cykling uden alder med ældre mennesker som passagerer var med på turen til Dragør Kirke denne kolde dag.

Inde i kirken tog Dragør Gospelkor imod. Alle sangerne fra koret stod med lys i hænderne og bød gæsterne et varmt velkommen.

Kordirigent Louise Kofod fik effektivt alle op og stå for at kunne synge med på omkvædet på et par af sangene, og således nåede alle at få varmen, inden turen igen gik ud i kulden.

