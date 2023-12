Levende Låger

Onsdag 13. december

Denne eftermiddag gik turen til Strandgade 8, hvor Martin Wood Pedersen tog imod.

Familien har boet på adressen siden i sommer, og Martin Wood Pedersen fortalte om huset og familiens tidligere liv i Sverige.

Livet på den modsatte side af sundet havde givet ham et godt kendskab og en stor glæde ved de svenske traditioner. Han kunne blandt andet fortælle, hvordan gløgg er opstået: Man lægger et net over et glas vin, herpå lægges sukker, som antændes med alkohol, sukkeret smelter ned i vinen – og vupti – så har man gløgg, eller glødet vin, som det kaldtes i begyndelsen.

Martin Wood Pedersen bød derefter på svensk hvidvinsgløgg og nybagte »lussekatter«.

