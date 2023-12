Levende Låger

Julens helligdage betyder, at denne nytårsudgave af Dragør Nyt er sendt til trykkeriet tidligere end normalt – nemlig torsdag den 21. december inden jul, lige i de timer, hvor hele Danmark gjorde sig klar til at modtage stormen Pia.

Det bevirker, at det denne gang først er muligt at afsløre julens sidste fire Levende Låger i avisen efter nytår. Her bringer vi de tre låger, der blev afsløret i dagene op til avisens tryktid torsdag.

Mandag 18. december

For første gang i år var der en let regn, så paraplyerne måtte slås op på den korte tur til Lodsstræde, hvor Hanne og Axel Bentsen bor.

Alle deltagerne kunne her se et fint pyntet vindue, hvor der både var juletræ og masser af nisser.

Den store nisse i vinduet havde skrevet en dagbog, som Axel Bentsen læste op af. Beretningen handlede både om spøgelser og hvide damer, så alle måtte gyse.

Hanne Bentsen fortalte om gårdens mysterium – et relief af Frederik V øverst i muren inde i porten. Hvorfor er det der? Det er et mysterium, som måske aldrig bliver løst. Der er i hvert fald ikke til dato fundet en god forklaring på fænomenet.

Efter historierne kunne deltagerne gå i læ inde i porten – og så holdt regnen op.

Hanne og Axel Bentsen serverede dejlig, varm rompunch samt honningkage og brunkager. De sidste deltagere blev, indtil der ikke var mere punch tilbage.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)