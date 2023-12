Levende Låger godt i gang

Pernille Stockflet, der ud over at være historiefotæller også er en af Levende Lågers initiativtagere, fortalte historien om ejendommen og ikke mindst om fru Schou. Hun var en meget excentrisk dame og mente selv, at hun havde en fremtrædende plads i sin samtid. Blandt andet havde hun valgt sin egen bestemte plads i rutebilen til København. Og som altid, når Pernille Stockflet fortæller, indeholdt historien en masse humor og mange detaljer.

2. december

Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandlen sprang til med kort varsel, da der var sygdom hos dagens planlagte låge.

Foran butikken på Kongevejen fortalte Dennis Hølmer om sin etablering af butikken, kort tid inden coronapandemien ramte landet.

Han kunne berette, at den første tid havde været svær, især fordi, han syntes, byen var længe om at komme i gang igen efter coronanedlukningerne.

Dennis Hølmer slog også et slag for, at den lokale befolkning husker at bruge de lokale butikker; hvis byens voksne befolkning bare købte to flasker vin om året hos ham, så ville han være glad, sagde han – og serverede et glas rødvin.

3. december

Omkring 100 personer drog søndag ned over havnen til de fire kunstnere i Kunstrepublikken på Færgevej.

På vegne af kunstnerne, Lone Jørgensen, Winnie Brylet Carlsen og Henrik Seiersen fortalte Pia Ekstrøm Lindinger om deres etablering af huset og om deres kunstworkshop for børn, som løb af stablen på det gamle værft i september måned. Ved afslutningen af kunstworkshoppen blev der under fernisering afholdt auktion over de nyproducerede værker, og overskuddet derfra gik til kirkernes menighedsplejer til uddeling blandt økonomisk trængte familier i Dragør. Hun afsluttede med at fortælle, at gruppen forventer at gentage workshoppen for børn næste år.