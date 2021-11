Vi har modtaget:

Levende Låger

Det er snart december, og holdet bag Dragørs egen lille julebagatel, Levende Låger, arbejder på højtryk for at få de sidste detaljer på plads.

Nissehuer og hatte er støvet af, og lanternerne er fundet frem; skiltet er klargjort og venter kun på at komme op i lygtepælen på Badstuevælen.

Hvis du har overvejet at blive vært for en enkelt låge i december, så er det ved at være sidste chance. Der er endnu få ledige dage, og vores kalender ligger – som altid – i Butik Laura Ella, der er flyttet og nu er beliggende på Badstuevælen. Du kan henvende dig i hele butikkens åbningstid – men husk at have alternative datoer med, hvis den foretrukne dag skulle vise sig at være optaget.

Vi glæder os allerede til at se jer alle sammen til Levende Låger i Dragør fra 1. december. Faktisk glæder vi os så meget, at vi slet ikke kan vente ...! Vi tæller ned – se mere om det i annoncen på bagsiden.

Med kærlige julehilsner

Marchen Jans

På vegne af holdet bag Levende Låger i Dragør