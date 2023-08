Lodsens Dag

Lørdag den 29. juli blev Lodsens Dag igen afholdt på havnepladsen foran Danmarks Lodsmuseum på Dragør Havn.

Lodsmuseets frivillige sørgede for, at museumsgæsterne kunne få et indblik i den maritime verden, og dertil at der var rigeligt med aktiviteter til børnene.

Overfor museet, fordelt på trappen i lodstårnet, var det Amagerlands Jagthornsblæsere, der sørgede for dagens musikalske indslag.