Lodsens Dag

På lørdag, den 29. juli, kl. 11–16 afholdes der Lodsens Dag på Dragør Havn. Her har man chancen for at gøre opdagelser i lodsens spændende verden – og for at høre hornmusik, når Amagerlands Jagthornsblæsere spiller fra lodstårnet kl. 12.

Traditionen tro er det de frivillige fra Danmarks Lodsmuseum, der på havnen foran den gamle, historiske lodsstation har arrangeret det årligt tilbagevendende familiearrangement »Lodsens Dag«, hvor både voksne, store og små børn udfordres i maritime færdigheder.

Arrangementet er for alle, der gerne vil vide mere om livet på havet og livet som lods. Og der er en del at opleve denne sommerlørdag.

Børnene kan med en flot søfartsbog i hånden blive »fuldbefarne« sømænd ved at deltage i de mange spændende og lærerige aktiviteter:

Man kan løfte et anker, finde lodsens gebis, gå på skattejagt, navigere et skib på en havnemodel, knytte knob, lave ens egen skibsmodel af en lodsbåd, gætte et sømandsudtryk, få en sømandstatovering, hejse flag på lodsernes gamle isbåd, Mågen, lave et lodsflag, kaste med kasteline, se film om lodsens arbejde og meget mere.

Hvis man udfylder søfartsbogen, er man måske endda heldig at vinde en præmie.

Der er for de voksne også mulighed for at høre om lodsens arbejde og om de mange skibe, der passerer Øresund, og deres vanskeligheder ved at sejle i sundet. Lodserne har her gennem tiden reddet mange skibe fra forlis, og herom og andet er lodsmuseumsforeningens frivillige gerne gode for en historie eller to.

De frivillige, der er i gang med restaureringsarbejdet på den gamle lodsbåd Ravnen fra 1880, viser, hvor langt de er kommet.

Museet, som er Danmarks ældste lodsstation, står, som da lodserne fejrede 300-års-jubilæet i 1984. Nu formidles af museet i udstillingen »Lodsens hverdag« viden om lodsernes arbejde omkring 1980’erne – og dertil om det moderne lodseri, der stadig foregår fra Dragør Havn.

Sidst men ikke mindst vil det på dagen være muligt at komme om bord på den historiske Lodsbåd 202, der ligger ved kajen.

Gratis adgang.