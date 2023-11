Lørdagskoncert for børn

Lørdag den 28. oktober var der underholdning for de mindste, da Duo Imperfekto gav koncert i Dragør Kirke.

Musikerne Kristoffer Rosing-Schow og Tobias Heilmann, manglede hele tiden noget, for at både de og lyden var perfekte: Et beat måtte laves, ligesom lyde måtte føjes til ord, før ordene kunne sættes sammen til en sang, der endelig så lige manglede at få bestemt sin toneart og lydstyrke, før der kunne spilles og synges.

Børnene fik undervejs i koncerten mulighed for at hjælpe de to musikere med at få et produkt, der var helt perfekt, frem.