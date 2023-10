LørdagsLyd for børn

Nyt koncertkoncept i Dragør Kirke

Duoen Duo Imperfekto optræder i Dragør Kirke på lørdag, den 28. oktober, kl. 10.

Dragør Kirke har under navnet LørdagsLyd fundet på et tilbud til børn og resten familien. Tilbuddet er en koncertrække, hvor det i kirkens smukke rum gælder om at have det herligt, alt imens der bliver danset, hujet og sunget. Hver koncert varer maks. 45 minutter.

Duo Imperfekto består af de to erfarne multimusikere og komponister Kristoffer Rosing-Schow og Tobias Heilmann, der hele tiden mangler noget. Det, de mangler, kan være et beat, der lige skal laves, en sang, der mangler ord, ord, der mangler lyde, eller måske tonearter og lydstyrker, der lige skal bestemmes. Deltagerne skal hjælpe duoen med at blive helt perfekte – for der mangler jo noget.

Koncerten er et musikalsk møde i børnehøjde, hvor oplevelsen af den gode sang kun bliver bedre af, at publikum bidrager til alle sange.

Koncerten henvender sig til børn fra 4–10 år – og andre barnlige sjæle.

Gratis adgang. Se også annoncen herom på side 6.