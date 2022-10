Lokalplan ikke godkendt

Borgmester Kenneth Gøtterup indledte sagsgennemgangen på kommunalbestyrelsesmødet med at oplyse, at der på baggrund af henvendelser fra naboer er kommet frem, at der er problemer med de skyggediagrammer, der skal være med til at danne baggrund for lokalplanen. Skyggediagrammerne skulle nemlig have været håndteret anderledes i forhold til de bestemte regler, der finders i forbindelse med kystnærhedszoner.

På baggrund af de nye oplysninger besluttede en enig kommunalbestyrelse at sende sagen tilbage til KBEU.

Vejledende visualisering af Dragør Badehotel efter udbygning. Illustration: Dragør Kommune – forslag til Lokalplan 76.

Modstand mod projektet

Der har været talrige protester over lokalplanen, blandt andet fra liste T’s politikere samt i en lang række høringssvar indsendt af naboer.

Politikernes og naboernes bekymringer går blandt andet på de udfordringer, der forventes at komme med trafik og parkering som følge af de flere gæster, der forventes efter udbygningen af badehotellet.

Bygherren har forsøgt at tilpasse projektet ved at etablere flere parkeringspladser på egen grund.

De 12 parkeringspladser, der er til badehotellets nuværende 32 værelser, udvides til 20 pladser efter udbygningen, hvor Dragør Badehotel vil have 61 værelser. Der skulle have været 23 parkeringspladser på badehotellets grund for at bibeholde samme forhold, som i dag, men det vurderes, at de 20 parkeringspladser er det maksimale antal, der kan etableres på arealet, hvis der samtidigt skal fastholdes friarealer og sammenhæng med de fredede strandenge.

Andre bekymringer er gået på, størrelsen af udvidelsen, indbliksgener, og at arkitekturen ikke passer ind i Dragørs miljø.

Kommunens forvaltning har i sin vurdering af projektet lagt vægt på, at Dragør Badehotels hovedbygning gøres bevaringsværdigt, så det ikke må nedrives uden en godkendelse i kommunalbestyrelsen. De mener samtidigt, at de nye tilbygninger afspejler nærområdet på havnen og i bygningsdetaljer på badehotellet. Der er blandt andet hentet inspiration til materialevalg fra træhusene i skurbyen og fra Dragør Søbad.

Det forventes, at KBEU genoptager sagen på mødet i november.

TM