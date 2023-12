Luciaoptog i aktivitetshuset

Som det sig hør og bør skulle brugerne af Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården onsdag den 13. december have lov til at nyde et luciaoptog.

Dog var optoget ikke helt, som man kunne forvente. Deltagernes hår var måske en smule tyndere og mere gråsprænget, end det ses ved et typisk luciaoptog.

Optoget her bestod nemlig af deltagere fra Dragørs Aktivitetshus’ bordtennishold, der frisk var hoppet i de traditionelle hvide dragter for at underholde kammeraterne i huset med lys og sang.