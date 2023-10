Lufthavnen vil være en god nabo

Der uddeles støtte for en halv million kroner på Amager

Af Rasmus Mark Pedersen

Pengepungen sidder lidt løst i år på Ellehammersvej. For Københavns Lufthavne har udvidet sit sponsorprogram, således alle på Amager har mulighed for at få støtte til deres gode formål.

Uddelingen løber op i en halv million kroner, og pengene bliver givet, fordi lufthavnen godt ved, at den kan være en lidt besværlig nabo: »Vi er så store, at vi også skal tage et ansvar lokalt,« forklarer Søren Rosenkilde Clausen, der har titel af Director for Public Affairs i Københavns Lufthavne, og han fortsætter: »Københavns Lufthavn fylder meget på Amager. Både på godt og ondt. Der kommer larm og forurening, men vi skaber også mange arbejdspladser.«

I alt arbejder mere end 20.000 personer i lufthavnen, og mange af dem bor lokalt på Amager.

Københavns Lufthavnes director for Public Affairs, Søren Rosenkilde Clausen.

I gang efter corona

Det er ikke nyt, at lufthavnen sætter penge af til at støtte lokalt. Men coronapandemien gjorde, at alt blev sat på pause: »Corona ramte i en grad, så vi var nødt til at skære helt ind til benet. Heldigvis er vi kommet ovenpå igen,« forklarer Søren Rosenkilde Clausen.

Lufthavnen støttede også sidste år, men der var det lidt tilfældigt, hvad der blev givet penge til. I år har man ønsket at sætte det mere i system, så alle ansøgere får lige muligheder for at blive vurderet.

»Vi har spurgt kommunerne, hvor vi kan gøre en forskel, og derfor er vi kommet frem til de fire områder, som vi i år støtter,« fortæller han.

Natur, idræt, hjælp og rejser

Københavns Lufthavn tilbyder gennem deres sponsorprogram støtte til lokale initiativer inden for følgende fire hovedkategorier:

Naturoplevelser: Støtten her sigter mod at fremme og bevare naturskønne områder og miljøvenlige initiativer på Amager.

Støtten her sigter mod at fremme og bevare naturskønne områder og miljøvenlige initiativer på Amager. Idræt og sundhed: I denne kategori fokuseres på at fremme fysisk aktivitet og sundhed, hvilket kan inkludere støtte til lokale sportsklubber eller sundhedsprojekter.

I denne kategori fokuseres på at fremme fysisk aktivitet og sundhed, hvilket kan inkludere støtte til lokale sportsklubber eller sundhedsprojekter. Hjælpeorganisationer: Støtten her går til organisationer, der arbejder for at hjælpe udsatte grupper eller adresserer sociale udfordringer i lokalsamfundet.

Støtten her går til organisationer, der arbejder for at hjælpe udsatte grupper eller adresserer sociale udfordringer i lokalsamfundet. Rejselegater: Støtten i denne kategori gives til enkeltpersoner eller grupper til dækning af omkostninger forbundet med rejser, som har et formål, der gavner lokalsamfundet på Amager.

I lufthavnens er man spændte på, om der er ramt rigtigt med de fire kategorier. Men umiddelbart oplever man, at det går godt med ansøgningerne.

»Det er klart, at nu har vi også været i lokale medier for at få en masse gode idéer ind. Vi håber og tror på, at der kommer nogle værdige projekter. Og allerede nu kan vi se, at vi har fået mange ansøgninger,« siger Søren Rosenkilde Clausen.

Ikke et plaster

Målet med sponsorprogrammet er at være en god nabo og bidrage positivt til, at Amager kan udvikle sig. Men det skal ikke erstatte de indsatser, der ellers bliver gjort med henblik på at mindske de gener, som lufthavnen påvirker omgivelserne med.

Søren Rosenkilde Clausen bliver forholdt nogle af temaerne i de sidste måneders læserbreve i Dragør Nyt: Luftforureningen fra lufthavnen og to mio. kr, i næste års kommunale budget til oprensning af PFAS.

»Det er ikke for at sætte et plaster på såret for det, for det skal vi jo fikse. Så vi tager ikke penge fra det, vi foretager os med PFAS, støj og partikelforurening,« oplyser han og dykker ned i det med PFAS’en: »Vi er mig bekendt den eneste virksomhed i landet, der bruger penge på at rense for PFAS. Og vi bruger jo mange, mange gange vores sponsorbudget på at sørge for, at vi ikke forurener længere,« forklarer Søren Rosenkilde Clausen.

Ansøgningsfristen udløber mandag den 6. november. Der kan ansøges via hjemmesiden cph.dk/sponsorat