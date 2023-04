Lys i vinduet

Museum Amager vil præsentere en ny besættelseshistorisk bog, og ved et alsangsarrangement kommer et kor fra Dragør Musikskole og synger for på dele af den nationale sangskat, der under besættelsestiden blev samlingspunkt for danskerne.

Der er således lagt an til en storstilet markering af årsdagen for befrielsen, og ambitionen for arrangørerne er, at temadagen fremover skal være et fast tilbagevendende arrangement.

De fleste dele af dagens arangement vil være gratis og fungere ud fra først til mølle-princippet – men til de tre foredrag kræves dog billet.

Det fulde program findes på Museum Amagers hjemmeside: museumamager.dk – og her findes også et link til billetsalget til de tre foredrag.