Månebaseprojekt på Københavns Rådhus

I foråret 2022 takkede en enig kommunalbestyrelse ja til Novo Nordisk Fondens bevillingen på 3 mio. kr. til udviklingen af at naturfagligt forløb i SFO’erne i Drag-ør.

Forløbet, der har fået navnet »Projekt Månebase«, er nu klar til at blive givet videre til Københavns Kommunes sfo’er, der skal afprøve konceptet, inden det frigives til resten af landet.

Det naturfaglige projekt er udviklet af ledere og pædagoger i Dragør Kommune i samarbejde med blandt andre astrofysiker Tina Ibsen, astronaut Andreas Mogensen og fagkonsulent Pia Maria Lie.

Holdet bag projektet er med til kickoff på Københavns Rådhus.

Fredag den 25. august var pædagoger fra Dragør Kommune med til kickoff på Københavns Rådhus, hvor deres københavnske kolleger stod klar til at overtage stafetten for at prøve forløbet af i løbet af efteråret 2023.

Både Andreas Mogensen og Tina Ibsen var i Florida i forbindelse med opsendelsen af Andreas Mogensen og hans tre kolleger fra Kennedy Space Center, der her efterfølgende er sendt op og ankommet til Den Internationale Rumstation, ISS. Begge fandt de tid til at sende en videohilsen til pædagogerne på rådhuset. Andreas Mogensen ønskede god fornøjelse med efterårets forløb og fortæller om sin egen fascination af rummet. Han blev selv dybt fascineret af månen, da han som dreng i fjerde klasse lærte om Apollo-missionerne, fortæller han.

Andreas Mogensen håber, at Artemis-opsendelserne, som han selv netop er blevet en del af, vil inspirere det pædagogiske personale i Projekt Månebase, når de skal designe månebaser i løbet af efteråret.

Kreative værksteder

Projekt Månebase er et blended læring/naturfagsforløb med månen som ramme.

Gennem en række kreative værksteder arbejder børnene med at bygge raketter og månebiler, lave astronautmad, designe rumhjelme og spille månefodbold.

Andreas Mogensen og Tina Ibsen har bidraget med fortællinger om rummet og rumfart, og Tina Ibsen har været ansvarlig for forløbets indhold.

I sin hilsen fra Florida viser Tina Ibsen videoer fra Kennedy Space Center og fra platformene, hvor opsendelserne finder sted, og af bygningen, hvor alle raketterne samles, inden de sendes af sted. Hun ønsker ligeledes pædagogerne god arbejdslyst med det rumnørdede forløb, som hun beskriver, at der er lagt meget arbejde i både at gøre det sjovt og spændende, men også fagligt korrekt og lærerigt.

Trivsel og læring

Børne- og ungdomsborgmester i København Jakob Næsager havde ligeledes sendt en videohilsen til fredagens kickoffmøde, hvori han fortæller, at han glæder sig til et fælles projekt, hvor leg, læring og trivsel går hånd i hånd.

»I er som pædagoger så utrolig vigtige i forhold til børnenes dannelse og trivsel. Og trivslen er forudsætningen for læring,« siger Jakob Næsager i videoen.

Pædagogerne fra Dragør Kommune, der har været med til at udvikle forløbet, fortæller, at rammehistorien om månebasen er med til at øge motivationen og indlevelsen hos børnene.

Forløbet bliver løbende testet og evalueret af Professionshøjskolen Absalon, og de bemærker, hvordan engagementet hos de voksne smitter af på børnene. I midtvejsevalueringen skriver Professionshøjskolen Absalon blandt andet, at særligt to pædagoger fra Nordstrandskolen sætter høj stemning ved at have rumdragt og hjelm på, mens de bevæger sig i slowmotion og taler »Månesprog«.

Pædagoger fra Københavns Kommune udtaler, at de ser frem til at nørde science i et eksperimenterende rum, at se fascinationen for rumfart vokse i børnene og at spille månefoldbold med dem. Fra 2024 vil forløbet være gratis tilgængeligt for alle sfo’er i Danmark.

