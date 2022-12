Madindsamling til hjemløse

Traditionen tro samler Lions Dragør mad ind op til jul. Denne gang kommer det til at foregå lørdag den 10. december kl. 11–15, hvor Lions Dragør atter stiller op med indkøbsvogne foran føtex food i Dragør Centret på Kirkevej og Netto på Møllevej.

Indsamlingen sker ved, at man, når man køber ind til sit daglige forbrug, får muligheden for at købe en (eller flere) ekstra madvarer med, som man efterfølgende kan donere til Lions. Når man forlader forretningen, lægger man blot varene i Lions indkøbsvognene.

Lions Dragør samler igen madvarer ind til tre steder: »Hugs & Food«, som ligger i Nansensgade i hjertet af København, »Mændenes Hjem« i Lille Istedgade og »projekt UDENFOR«, som kører rundt i byen med måltider og andet til hjemløse.

Ethvert tilskud af madvarer, der doneres i indkøbsvognene hos Lions, vil lette disse tre steders madbudget.