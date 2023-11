Madlavning på tværs af generationer

En gruppe fra Dragørs Aktivitetshus’ madlavningshold »Finere madlavning for mænd« havde torsdag den 26. oktober sat en flok elever fra Dragør Skole stævne i skolens hjemkundskabslokaler for at lave mad sammen.

Det fælles projekt er en del af det spirende samarbejde mellem brugerne af aktivitetshuset og Dragør Skole.

Hjemmekundskabslærer Lars Jacob Nissen havde til dagens projekt bedt Palle Dyreborg, der er aktivitetsleder for holdet Finere madlavning for mænd, om at finde på nogle rigtige »mormorretter«, som de modne herrer kunne lave sammen med skoleeleverne. Og hans valg faldt på to rigtige, gode klassikere – nemlig skipperlabskovs og som dessert gammeldags æblekage.

Palle Dyreborg fortæller, at valget af hovedretten var helt oplagt, da Dragør jo er en gammel skipperby.

Arbejdet med maden begyndte allerede fra morgenstunden. Eleverne og brugerne fra aktivitetshuset var delt op i grupper i hvert deres køkken, og herfra styrede grupperne selv slagets gang i højt humør.

Skipperlabskovs skal stå og simre i noget tid, og der var derfor god tid til både at tale, hygge, pjatte og grine sammen, mens æblekagen blev forberedt.

Lokkende duft

Som arbejdet med maden skred frem, bredte der sig en skøn duft på den gamle skole. Og det lokkede en del besøgende til køkkenet i kælderen, både i form af klassekammerater fra de øvrige valgfagshold og lærere fra skolen, der alle lige skulle finde ud af, hvad der blev lavet.

Kort før kl. 11 var maden færdig. Eleverne og herrerne fra madlavningsholdet satte sig sammen til bords for at nyde maden. Det gjaldt også et par af de elever, der forinden havde været lidt skeptiske over menuen. Også de måtte overgive sig, da de fik smagt på maden. Den var lækker!

Lars Jacob Nissen fortæller med et grin, at det var nogle af de letteste hjemkundskabstimer, han nogensinde havde haft.

Elever skal de kommende uger arbejde videre menuen for derved at skabe en nyfortolkning af den gamle klassiske ret. Nyfortolkningen skal de efterfølgende lave og servere for medlemmerne af holdet Finere madlavning for mænd.

For at give læserne mulighed for selv at prøve kræfter med menuen har Dragør Nyt fået lov til at bringe opskriften, som eleverne og madholdet fra Dragørs Aktivitetshus gjorde brug af. Velbekomme!

TM