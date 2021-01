Mast med historie

Dragør Bådelaugs gamle og veltjente standermast udskiftes

Afdøde medlem af Dragør Bådelaug, Bo Sillemann, havde det ønske, at deltagerne i hans bisættelse donerede penge til renovering af lavets mast. Det blev til imponerende 53.827 kr. – penge, der nu gør det muligt at iværksætte arbejdet.

Masten har stået foran bådelavets klubhus siden indvielsen i 1990. Egentlig var det meningen, at kun dele af masten skulle renoveres. Men det viste sig, at mastens tilstand var så ringe, at den ikke kunne reddes.

Det er der ikke noget at sige til. Historien fortæller nemlig, at masten, inden den blev rejst foran klubhuset, har været den ene af to master på galeasen Anna Møller. Masten var sandsynligvis den mindste af galeasens master, den såkaldte mesanmast. Anna Møller, som blev bygget helt tilbage i 1906, er nu ejet af Nationalmuseet.

Skibet blev renoveret første gang i midten af 1970’erne. Bådelavets medlemmer fik den kasserede mast gratis og rejste den i 1990 foran foreningens nye klubhus.

Den gamle og meget skrøbelige mast blev nedtaget for nylig med sikker hjælp af Henrik Wieder og hans store traktor, der også bliver benyttet, når der skal tages både på land.

Den nye mast starter helt forfra med et træ fra skoven i form af en mere end 50 år gammel douglasgran. Den ankom til klubhuset lige før jul bearbejdet af savværket til en temmelig stor firkantet mast.

Havnens rutinerede skibstømrer, Claus Bruun, har sagt ja til at bruge sin fritid til at forestå det store arbejde med at få den kantede kolos til at blive en rund og smuk, ny standermast til bådelavet.

Masten forventes være færdig til klubbens standerhejsning, der skal markere den nye sejlsæson i 2021.