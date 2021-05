Med høj fart til Dragør

De nye regler omkring konfiskation af køretøjer i forbindelse med såkaldt vanvidskørsel står nu også til at blive taget i brug i Dragør.

Ved en fartkontrol om aftenen mandag den 17. maj standsede politiet ved 21-tiden en bilist, der blev målt til at have kørt 106 km/t. på en strækning på Englandsvej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Den 36-årige fører af bilen fik på stedet inddraget kørekortet, og bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

»Der er tale om helt hensynsløs kørsel med alt for høj fart på et sted, hvor det ikke er tilladt. Det er en strækning, vi generelt har fokus på, for det er ikke første gang, at vi dér oplever bilister, som trykker alt for hårdt på speederen. Det er uacceptabelt, og jeg vil gerne opfordre til, at man kører efter reglerne, når man sætter sig ind bag rattet,« lyder det fra politikommissær Bettina Appleyard fra Københavns Politis operative færdselsafdeling.