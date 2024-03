Mellem isbjerge og klippeskær

Dragør får besøg af chefen for lodserne i Grønland, som hvert år fører tusinder af turister sikkert rundt i det, der bliver beskrevet som af verdens mest udfordrende farvande

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 besøger direktør for DanPilot Grønland Peer Bøje Brandenborg festsalen på Dragørs Aktivitetshus, hvor han vil fortælle om lodsernes arbejde i de grønlandske farvande.

Grønlands beliggenhed, størrelse, natur, fauna, flora og kultur har fantastisk tiltrækningskraft på rigtig mange mennesker fra hele verden. Det har skabt en voksende turisme med mange og store krydstogtskibe i det arktiske hav. Men bag de fascinerende oplevelser lurer også en natur, der i vildskab og uforudsigelighed er enestående.

Korpset af grønlandske lodser fører 24 timer i døgnet kæmpe passagerskibe og store fragtskibe rundt blandt de mange isbjerge, storme og klippeskær, der findes i farvandet, der anses for at være et af verdens mest udfordrende at bevæge sig rundt i.

Peer Bøje Brandenborg vil denne aften med ord og billeder give et indtryk af de krævende forhold. Han vil ud over selve sejladsen, der er i en liga for sig, komme ind på på opmålingen af de grønlandske farvande, som er meget spartansk målt i forhold de indre danske farvande, og på de klimatiske forhold, der er arktiske med temperatursvingninger og vindstyrker, der langt overstiger, hvad man oplever på hjemmefronten. I større eller mindre omfang forekommer der is – i størrelse fra »isterninger« til store isbjerge. Herunder vil han også beskrive den meget begrænsede hjælp, der er at hente fra land, hvis et stort uheld med for eksempel et krydstogsskib med hundreder af passagerer skulle ske.

Jobbet som lods har en særlig historisk betydning her i Dragør. Det stadig eksisterende lodseri på havnen, der blev stiftet for 340 år siden, er Danmarks ældste. Det er da også Danmarks Lodsmuseumsforening, Lodsbåden 202’s Venner og Dragør Museumsforening, som inviterer alle interesserede til denne spændende aften i aktivitetshuset.

Gratis adgang.