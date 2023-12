Mere plads til plask

Fremover vil der mandage og fredage være åbent fra kl. 7–15, hvor der i dag kun er åbent til kl. 10. På onsdage vil der være åbent fra kl. 10–20 – i dag åbner svømmehallen disse dage først kl. 17. Alene denne justering vil altså give 17 timer mere offentlig adgang. Åbningstider ugens øvrige fire dage ændres ikke i denne forbindelse.

Men forslaget er ikke uden problemer. For der er rigtig mange forskellige klubber, der i dag bruger svømmehallen til undervisning.

Den største klub er Dragør Svømmeklub, hvor bestyrelsen har udtrykt bekymring over for de nye åbningstider. Specielt om onsdagen vil svømmeklubbens rådighed over antallet af baner blive indskrænket, og i sit høringssvar angiver klubben, at den vil blive nødt til at lukke halvdelen af sine hold om onsdagen. Spørgsmålet er derfor, om det er muligt at finde alternative tider til de hold.

Evaluering

Generelt er en del af grunden til, at det er muligt at udvide åbningstiderne så meget, at der samtidig med den offentlige åbning vil være foreninger og skoler, der bruger en anden del af svømmehallen.

Eksempelvis vil svømmeundervisningen for kommunens folkeskoleelever foregå samtidig med, at der er offentlig åbning. Og det vækker bekymring hos skolerne. De frygter, at den øgede offentlige tilstedeværelse vil mindske kvaliteten af svømmeundervisningen for eleverne.

For at imødekomme disse bekymringer foreslår administrationen en prøveordning fra januar til juni 2024, hvor man evaluerer forløbet, herunder skolernes erfaringer med den nye ordning.

Der har også været snak om, hvorvidt varmtvandsbassinet skulle deles mellem forskellige foreningshold og de almindelige besøgende. Men her bliver løsningen, at bassinet stadig vil være lukket for offentligheden, når det anvendes af foreninger.

Der er dog stadig mulighed for en udvidelse af åbningstiderne for offentligheden. Det er mandage fra kl. 7.00 til 8.00 og igen fra 12.30 til 14.00 samt onsdage fra 13.00 til 15.00.

Babysvømning

En sidste ændring er, at der sandsynligvis vil blive genindført babysvømning i svømmehallen. Først vil der være en dialog med Dragør Svømmeklub om, hvorvidt genindførelsen skal ske i regi af klubben eller ej. Men administrationen indstiller, at babysvømningen uanset hvad vender tilbage.

I svømmeklubbens høringssvar stiller de sig positive over for genindførelsen, men der skal laves en aftale og oprettes et eller flere hold, før det føres ud i livet.

Åbningstiderne er til godkendelse hos først Børne- Fritids- og Kulturudvalget torsdag den 7. december, i Økonomiudvalget ugen efter og siden i kommunalbestyrelsen onsdag den 20. december, inden de kan træde i kraft den 1. januar 2024.