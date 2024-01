Mindehøjtidelighed for drabsoffer

Mandag den 22. januar var det et år siden, at René Carsensen blev overfaldet og dræbt på Dragør Fort.

Årsdagen blev markeret af talrige deltagere i en mindehøjtidelighed på fortet – dels for at ære René Carstensens minde, men også for at vise, at Dragør er en by, hvor befolkningen ikke accepterer, at der drives forretning med baggrund i vold og kriminelle handlinger.

Flere af deltagerne havde medbragt fakler, lys og blomster til fortet, hvor der under højtideligheden både blev sunget og holdt taler.