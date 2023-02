Mindeord:

En hædersmand er berøvet livet på tragisk vis

Få dage før sin 55-års-fødselsdag blev René Carstensen brutalt berøvet livet ved et overfald på Dragør Fort søndag den 22. januar. Dermed sluttede livet for en aktiv mand i sin bedste alder.

René Carstensen begyndte for et par år tid siden sin gerning som driftschef på Dragør Fort – et arbejde, han med ihærdighed og gåpåmod havde taget på sig som sin nye livsopgave.

Med en alsidig uddannelse og erfaring inden for blandt andet restaurationsbranchen i bagagen havde han slået rod i Dragør, hvor han med sit udadvendte væsen var en vellidt og kendt person.

Han havde et indgående kendskab til vin og mad, gæste-håndtering samt service på et højt niveau, som var værdsat af alle.

Han blev optaget i Dragør Borgerlige Skyttelag for en halv snes år siden, og han har efterfølgende ydet en stor uegennyttig indsats for skyttelaget.

I 2021 blev han tildelt værdigheden som konge – en værdighed, han på flotteste vis udfyldte med hæder i sit regeringsår under sit motto, som det fremtræder på kongepladen »Smag for Dragør«.

Mange husker, hvordan han ved fugleskydningen i august 2022 dukkede op på toppen af Dragør Fort til hest for at modtage folkets hyldest.

Uretfærdigt og ufatteligt at han kort før sin død blev udsat for en anonym og ondsindet smædeskampagne i det lokale samfund.

I skyttelaget vil vi mindes ham som den glade og prægtige skyttebroder, han var.

Bisættelsen finder sted fredag den 24. februar kl. 13.00 fra Dragør Kirke.

Æret være hans minde.

Claus Ehlers