Mindeord:

En levemand og stolt Dragør-borger er gået bort

Søndag den 22. januar døde René Carstensen på tragisk vis ved et overfald på Dragør Fort.

René var driftschef på Dragør Fort, hvor han varetog al drift i det daglige, herunder udlejning og selskabslokaler m.m.

René blev 54 år. Han voksede op i Stenlille og Slagelse – men verdenen kaldte, og han var blot 16 år, da han med rygsæk og en enkeltbillet, drog til Australien på sit første eventyr. Lige siden var hans liv præget af eventyrlyst og gåpåmod – og det altid som et smilende og glad væsen.

René var af mange et utroligt afholdt og elsket menneske. Han havde mange, også nære venner, og en stor del af hans store netværk går mange år tilbage.

Han blev uddannet som bodyguard i England og rejste verden rundt med det job i flere år. Efter hans tilbagevenden til Danmark blev det restaurationsbranchen, der vandt hans hjerte, hvor han ikke blot blandt gæsterne men i særdeleshed hos de københavnske restauratører var en respekteret medarbejder. Særligt Korsbæk på Bakken var han utrolig stolt af at have været med til at starte op.

Uanset om René arbejdede med sikkerhed eller i en restaurant, var det ultimative mål altid, at gæsterne skulle være glade og have den bedst mulige oplevelse. Det var et kald.

Hans vej gik også forbi fitness-verdenen, hvor han på rekordtid opbyggede det, der fra et tomt lokale blev til Danmarks største »familie-loop-center«.

I 2008 kom René til Dragør, og forelskede sig i byen. Det var en forelskelse, der kun tog til med årene, og som gjorde, at René involverede sig og engagerede sig i et ønske om at gøre Drag-ør til et endnu bedre sted at være.

René var et menneske med et skarpt moralsk og etisk kompas, og så han urimeligheder og uretfærdigheder, satte han hælene i og var urokkelig. Han kunne ikke trues til tavshed.

René efterlader sig sin mor og to halvsøskende Stefanie og Sonny på fædrene side.

Æret være Renés minde.

Lau Laursen

På vegne af familie og venner