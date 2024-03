Mindeord:

Torkil Steinaa 1951–2024

Forhenværende organist ved Store Magleby Kirke er afgået ved døden kun 72 år gammel.

I 37 år – mere end halvdelen af sit liv – var han en højt værdsat medarbejder ved kirken i Store Magleby, og selv efter sin pension ved udgangen af 2016 fortsatte Torkil med at spille som fast vikar i kirken.

Torkil, der selv var en fremragende, konservatorieuddannet organist, arrangerede i løbet af sin ansættelse i Store Magleby Kirke omkring 330 koncerter. Med knap 3.000 tilhørere årligt til omkring 10 koncerter fik Torkil opbygget et kirkekoncertpublikum, som bortset fra dom- og strøgkirker var et af de største her i landet. Publikumsinteressen for koncerterne var støt stigende gennem årene.

Rygraden var de store oratoriekoncerter til passion/påske, allehelgens og jul med stort kor og orkester.

Særligt må man fremhæve det enestående samarbejde, som Torkil formidlede mellem Store Magleby Kirke og Københavns Kantatekor – et samarbejde, der lykkeligvis er fortsat efter hans pensionering.

Mange vil også med munter glæde huske Torkils samarbejde med Hugo Rasmussen Trio, der hvert år leverede uforlignelig jazz i kirken fastelavnsmandag før tøndeslagningen.

Selv om Torkil fik opfyldt flere kunstneriske ambitioner i sin kirke, end de fleste musikarrangører her i landet kan drømme om, så hvilede han ikke på laurbærrene.

Således kæmpede han igennem en årrække ihærdigt for at skaffe kirken et koncertflygel i verdensklasse. Gennem indsamlinger og overskud fra koncerter fik han etableret den fornødne grundkapital, og da et gunstigt tilbud viste sig, startede han i foråret 2013 sin bil og kørte til Bayreuth i Tyskland for at vurdere flyglets kvalitet. Bestræbelserne blev kronet med held, og koncertflyglet fra Steingräber & Söhne blev bragt til Store Magleby Kirke, hvor det tilførte såvel koncerter som den daglige musikledsagelse i kirken et stort kvalitetsløft.

Såvel præster som kirkegængere lærte at holde af Torkils sikre hånd på tangenterne. Han har leveret lydsporet til et ubegribeligt højt antal højmesser, skumringsgudstjenester, barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser – altid med en insisteren på den højeste kvalitet og et pænt nej tak til ønsker om populærmusikalske døgnfluer.

Af og til fik Torkild lokket en af sine døtre, Eva eller Maria, til at bistå med musikken i højmessen, og de søndage gik man altid særligt opløftet fra kirke.

Selv om Torkil elskede sit arbejde, så havde man ham nogle gange mistænkt for at holde endnu mere af sine ferie-rejser, der jævnligt medførte, at kirkegængerne mødte en forbløffende solbrændt organist i vinterhalvåret.

I sine sidste år led Torkil af en uhelbredelig sygdom, hvilket dog ikke fik ham til at stoppe som organistvikar.

Musikken var hans liv. Fire uger før sin død spillede han for sidste gang til en kirkelig handling i den kirke, som han elskede så højt – selvom han næsten ikke kunne slæbe sig op ad trappen til orglet. Orgelspillet gik lidt langsommere end sædvanligt den dag. Noget var ved at gå i stå.

Nu har vi ikke Torkil blandt os længere. Han efterlader sig hustruen Pia samt seks voksne børn.

Han efterlader sig også en dybt taknemmelig menighed i Store Magleby, der sammen med familie, tidligere kolleger og musikalske venner får mulighed for at sige et sidste farvel, når Torkild bisættes fra Store Magleby Kirke lørdag den 16. marts, kl. 12.

Æret være Torkil Steinaas minde.

Søren Holm Seerup

Forhenværende formand for Store Magleby Kirkes menighedsråd