Mindeord:

Torkil Steinaas bortgang

Min gode ven, tidligere kollega og organist ved Store Magleby Kirke, Torkil Steinaa er død efter længere tids sygdom.

Igennem de mere end 30 år Torkil Steinaa var ansat som organist, nøjedes han ikke med bare at passe sin plads på orgelbænken. Han har været den drivende kraft i at etablere Store Magleby Kirke som et sted, hvor der år efter år blev lavet koncerter og musikarrangementer af meget høj karakter. Koncerter, der år for år tiltrak et større og større publikum.

Med ihærdighed og med sans for en god handel fik han overbevist menighedsrådet om nødvendigheden af at gennemrenovere det gamle orgel, og senere lykkedes det ham at få anskaffet et overordentlig, godt koncertflygel. Dermed var vejen banet for det rige musikliv, som Store Magleby Kirke stadig er kendt for.

Samarbejdet med Københavns Kantatekor medførte et utal af koncerter, opførelse af rekviemmer – og ikke mindst nytårskoncerterne og fastelavnsjazzen, der er blevet en populær og fast tradition for rigtig mange som en festlig indledning på det nye år og tøndeslagningen. Traditionen og den høje kvalitet er heldigvis blevet videreført af hans efterfølger.

Torkil var ikke bare en dygtig organist; han var en eminent musiker. Man kunne altid høre, når det var ham, som spillede. Han formidlede en særlig varm klang, og så var han opmærksom på, hvad der skete i kirken. Det var ekstremt vigtigt, når man som præst befandt sig i den anden ende af kirken med langt til orglet.

Under et bryllup kom jeg engang til at annoncere et galt salmenummer, og kort tid efter lød telefonsignalet for »forkert nummer« fra orglet.

Efter at have arbejdet sammen med Torkil i 33 år var kollegaskab også blevet til venskab. Han og hans krøllede humoristiske sans vil blive savnet.

Elsebeth Jans

Tidligere sognepræst ved Store Magleby Kirke