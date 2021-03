... som her foran Barbara Maria. Fotos: TorbenStender.

Mindre genåbning i Dragør

Mandag åbnede Dragørs butikker igen efter en lang nedlukning. Men blandt andet frisører og restauranter må vente

Af Birgit Buddegård

Genåbningen efter nedlukningen, der har varet siden et godt stykke før jul, er ikke stor for Dragør. Kun butikker må åbne, mens liberale erhverv, restauranter og større skoleelever må vente lidt endnu.

Men mandag slog Dragørs butikker dørene op for kunder igen – fortsat med restriktioner – men det er da nu muligt både at bytte julegaver og shoppe nyt.

Man må også gerne snøre fodboldstøvlerne og binde spejdertørklædet, for udendørsidræt for op til 25 deltagere er et led i genåbningen. Og Dragør Boldklub meldte hurtigt ud, at det var slut med bordfodbold.

Der var da også glæde at spore blandt Dragørs butikker, mens der nok var skuffelse hos blandt andre restauratører og frisører, der ikke ved, hvornår det bliver deres tur. Kun takeaway er tilladt, hvad der søndag skabte kø – med behørig afstand – hos Hallöy Café på Kongevejen. Der var også kø hos Dragør Is på havnen, der har åbnet for issalget igen.

Bag de i søndags stadig lukkede døre var der synlig travlhed flere steder. Butikkerne havde nypyntede vinduer, og indenfor blev der gjort klar til at modtage kunderne.

Hos Boutique No.1 svingede Marianne Thomsen støvsugeren og fortalte, hun glædede sig til igen at byde kunder indenfor. På et opslag på de sociale medier citerer hun Dan Turèlls digt om at holde af hverdagen, og mon ikke det er en følelse, mange har efter en lang nedlukning.

Hos Karl og Kalinka blev der lagt sidste hånd på vindues-udsmykningen – og også her udtryktes forventning og glæde.