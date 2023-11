Mini-brandmænd

Tirsdag den 31. oktober var en række unge forsamlet i Dragør for at træne til Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps’ prøve. Prøven er afslutningen på en to uger lang basisuddannelse.

Ungdomsbrandkorpset er et SSP-samarbejde med Hovedstadens Beredskab og Frederiksberg og Københavns Kommuner.

Områdeleder i Hovedstadens Beredskab, Just Kielberg, fortæller, at de unge gennem Hovedstadens Beredskab Ungdomsbrandkorpset får mulighed for at få nogle gode oplevelser og opleve sammenhold.

»Når man har bestået basisuddannelsen, kan man fortsætte som brandkadet. På den måde kan man gå til brandmand, lige som man kan gå til spejder,« slutter Just Kielberg.

TM