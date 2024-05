Frost vinder en duel ved sidelinjen. Foto: Thomas Mose.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Mister vigtig 2.-plads

Efter et 3–4-nederlag til Jægersborg BK kommer Dragør Boldklub tre point efter Bispebjerg BK, der vandt deres kamp

Af Henrik Rosschou



Dragør Boldklub (DB) skulle lørdag den 27. april spille kamp på hjemmebane mod Jægersborg BK (JBK), der inden kampen lå på en 6.-plads i serie 1. Men udeholdet havde spillet kamp færre, end de fleste andre klubber havde, idet deres opgør mod IF Føroyar tidligere på måneden blev udsat.

JBK har haft blandede resultater i foråret med sejre over bundholdet ØKF og Frederiksholm Sydhavnen, mens de har tabt til seriens nummer et, Kastrup BK, og til Østerbro IF.

Brændte chancer

Lad det være sagt med det samme: Hvis man scorer tre mål i en fodboldkamp, burde det være nok til en sejr. Men hvis man lader modstanderen score fire gange, så taber man kampen ... Navnlig når man som DB i begyndelsen af 1.-halvleg havde tre til fire åbne chancer, som ikke blev udnyttet. Havde der været gevinst på bare to af disse chancer, havde kampen set anderledes ud.

DB kom frem til første skarpe afslutning efter tre minutters spil. Peter Ursin sendte et indkast fra JBK’s hjørneflag i højre side langt ind i JBK-feltet. Marcus Donnelly headede videre bagud, hvor Mathias Rahbek fra klos hold afsluttede lige på målmanden.

Kort efter var det Frederik Frost, der fik spillet sig ind i JBK-feltet. Han afleverede videre til Donnelly, som afsluttede forbi mål.

Så kom JBK i gang. Efter knap 10 min. kom første afslutning, som DB’s målmand Frederik Mangor Felland måtte ud og hente i flyvende stil. Han fik højrehånden på bolden, som røg tilbage i spil. JBK fulgte op og afsluttede to gange på mål, men Felland fik til sidst overtaget.

Allerede efter cirka 10 minutter får DB-keeperen Felland og forsvaret en alvorlig advarsel, da det brænder på i feltet. Foto: Thomas Mose.

Afslutningerne var en alvorlig advarsel om det, der blev til virkelighed efter 14 min. Her mistede DB’s venstreback, Peter Ursin, bolden til en modspiller, som frygtløs løb direkte mod DB-målet, hvor han udplacerede Felland i målet. 0–1.

JBK pressede DB med enkle midler; hurtigt spil op ad fløjene og ind i DB-feltet til afslutninger.

Efter 18 min. blev Marcus Donnelly igen spillet fri til en afslutning foran mål – denne gang af Mathias Rahbek. Men Donnelly havde ikke held med sine afslutninger.

Lige efter denne chance fik JBK sat fart i et kontraangreb. Tobias Oppermann blev overspillet, og en JBK-spiller fangede, med Nikolaj Strandby i ryggen, en lang bold. Strandby fulgte med hele vejen, og han fik til sidst forhindret en afslutning. Bolden gik ud til et JBK-hjørnespark. Og her fik DB omsat hjørnesparket til et kontraangreb. Julius Krüger sendte Marcus Donnelly af sted – med tre modstandere omkring sig løb han mod målet, men da det sidste træk blev for langt, kunne JBK-keeperen let nappe bolden. I løbeduellen opdrog Donnelly sig en mindre og måtte lade sig udskifte til fordel for Kristoffer Enoch.

Efter knap en halv time af kampen kom JBK på 0–2. Et hurtigt spil op ad banen fangende DB’s forsvar på det forkerte ben, og Felland var uden chance i målet.

Først efter 40 min. fik DB reduceret til 1–2 på mål af Mathias Rahbek.

Peter Ursin tog et hurtigt indkast frem til Mads Lund, som fandt Tobias Riber på kanten af JBK’s straffesparksfelt. Riber gik til baglinjen og spillede bagud til Rahbek, som fra en fri position skovlede bolden i mål med venstrepoten. Så var der atter håb ...

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Mathias Rahbek bringer håb tilbage til de gule, da han sender bolden i mål til 1–2. Foto: Thomas Mose.

I næste spilleminut blev DB-kaptajnen, Frederik Frost, nedlagt ulovligt midt på banen. Der kom dog ikke gult kort til synderen. Men dommeren gav en advarsel til JBK’s træner for højlydt at brokke sig over dommerens kendelse.

Der bliver gået hårdt til DB-anfører Frederik Frost, der må en tur i græsset. Foto: Henrik Rosschou.

Bolden endte atter i nettet i 1.-halvlegs slutminut. Episoden skete efter et DB-hjørnespark, men Nikolaj Strandby var efter dommerens mening for »hård« ved JBK-målmanden inde på stregen. Dommeren annullerede målet og gav frispark til gæsterne fra JBK.

I overtiden fik JBK bragt sig foran 1–3 efter et langt frispark taget fra egen banehalvdel. Felland i DB-målet gik fejl af bolden og gav JBK en nem scoring.

Ændret attitude

Fra DB-bænken blev der i pausen blev der talt med store bogstaver over den manglende kvalitet i spillet. Derefter fulgte en peptalk, der skulle ændre indstillingen på banen.

Fra 2.-halvlegs start blev Peter Ursin på bænken. Han blev erstattet af Jacob Willer.

Otte minutter efter pausen blev DB reduceret til 10 mand. Julius Krüger fik gult kort efter en dum tackling på JBK’s halvdelbane. Det efterfølgende frispark var tæt på koste dyrt, men blev annulleret for offside. Bolden blev spillet langt op i DB-feltet, hvor JBK fik plads til at køre rundt med DB-forsvaret. Til sidst blev bolden sendt ind foran målet, til en JBK-spiller, der ifølge dommeren stod offside.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Mål annulleres, da Nikolaj Strandby begår frispark mod målmanden inde på stregen. Foto: Thomas Mose.

Tobias Oppermann blev udskiftet efter 56 min. Han blev erstattet af Tobias Damkær, som er tilbage på holdet efter en længere skadespause.

DB fik gang i spillet, og de pressede JBK tilbage i store dele af 2. halvleg – men målchancerne stod ikke i kø.

JBK blev reduceret til 10 mand efter 66 min. Strandby blev ramt i ansigtet med et »slag«, som dommeren takserede til gult kort.

To min. efter var DB tæt på en afslutning. Enoch lå helt fremme og lurede. Tobias Damkær fik samlet bolden op foran JBK’s straffesparksfelt. Han driblede ind i feltet til baglinjen og lagde en flad aflevering ind til Enoch, som på det skammeligste misbrugte chancen.

Der kom endnu en mulighed efter 71 min. Strandby spillede Rahbek ind i feltet. Rahbek snurrede rundt om sig selv og afleverede, via Enoch, en sukkerbold til Tobias Riber, men igen gik afslutningen forbi målet.

Frederik Frost bragte for alvor spænding i kampen, da han reducerede til 2–3 med cirka 15 min. tilbage af kampen.

Jacob Willer startede opspillet med en aflevering på tværs til Oppermann. Han afleverede videre til Rahbek, som satte fart i bolden. Rahbek så Frost i feltet. Efter en hurtig aflevering var Frost i sit es, og han sendte nemt bolden i mål til 2–3.

Mathias Rahbek fik en hård medfart efter 80 min. I en direkte nærkamp blev Rahbek ramt i hovedet af samme JBK-mand, som tidligere havde fået gult kort for en lignende forseelse. Der var dog ikke kort denne gang – men Rahbek måtte lade sig udskifte en kort stund. I stedet for kom Peter Ursin tilbage på banen.

JBK var ikke færdig med at skabe målchancer. Efter 87 min. punkterede de det sidste håb om en DB-sejr, da de scorede til 2–4. JBK brød DB’s opspil og satte gang i et kontraangreb. En bold blev sendt langt frem i JBK’s venstreside. Felland kom for langt ud, fejlede tacklingen – og så var der frit skud i mål.

DB kæmpede dog videre for at få point med fra kampen, og dybt inde i dommerens tillægstid fik Tobias Damkær sendt bolden i mål til 3–4.

Igen startede angrebet med en lang bold fra Jacob Willer. Afleveringen ramte en fri Mads Lund, som løb til baglinjen, hvorfra han sendte en aflevering ind foran mål, hvor Damkær headede bolden i mål. Så nemt kan det gøres. Ikke så mange dikkedarer – hurtigt spil, indlæg og mål!

Tobias Damkærs mål blev kampens sidste – og med nederlaget må DB-holdet nok erkende, at der skal andre boller på suppen til de næste kampe. Niveauet har ikke været optimalt.

Øvrige kampe

Bispebjerg BK vandt hjemme 2–1 over BK Hellas og rykker dermed forbi DB op på 2.-pladsen. Kastrup BK fortsætter med en 5–2-sejr over CSC deres sololøb i toppen af serie 1, og med et forspring på ni point ned til Bispebjerg BK ligner Kastrup-mandskabet et sikkert bud på en oprykker.

HB tabte fredag aften til BK Vestia. Kampen, der blev spillet i Fælledparken, sluttede 1–3.

Der endnu et hjemmebanenederlag tikkede ind, da IF Føroyar i Valby Idrætspark slog Frederiksholm Sydhavn 0–3.

De to søndagskampe, Østerbro IF mod ØKF samt Nørrebro FF mod Rødovre, sluttede begge 2–2. Dermed er der også lagt op til en spændende kamp om nedrykningen til serie 2. Rødovre ligger fortsat under stregen, men har, lige som ØKF har, 11 point for 19 kampe. Med sine 15 point er Østerbro IF ligeledes fortsat i farezonen.