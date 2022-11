Møde i borgerforeningen

Der var rig mulighed for at lære Dragør Borgerforenings nye fuglemajestæt, Tore Nei-del bedre at kende, da borgerforeningen i søndags, den 6. november, afholdt møde med den nykårede majestæt som hovedperson. Foran forsamlingen fortalte han om sit liv og arbejde, og den nye majestæt krydrede fortællingen med en beskrivelse af de mange rejser og eventyr, han har været ude på.