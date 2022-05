Morgenjazz i svømmehallen

Mandag den 30. maj, kl. 8.30, er der »morgenjazz« med Jesper Nordberg og Brandon Lopez i Dragør Svømmehal, Halvejen 3.

Morgenkoncerten er et nyt eksperiment, i det, initiativtageren Jesper Nordberg håber, han i samarbejde med arrangøren, Dragør Bibliotekerne, kan få til at blive en hel koncert-række af »Jazz for alle« – alle mulige steder i kommunen. Og det, at koncerten foregår i svømmehallen, er en del af det koncept, som Nordberg arbejder med og tror på – nemlig at jazz ikke kun skal være for dem, der allerede lytter til jazz, men for alle.

Da koncerten foregår i svømmehallens almindelige åbningstid, vil man for deltagelse i arrangementet blive opkrævet prisen for almindelig adgangsbillet til svømmehallen.

Med billetten i hånden vælger man helt selv, om man blot vil opleve koncerten fra en bænk eller stol, eller om man vil hoppe i badetøjet og lytte til koncerten fra svømmebassinet. Og vælger man stolen eller bænken anbefales det pga. den forholdsvis megen varme og høje luftfugtighed i svømmehallen at være iført en let påklædning.

Brandon Lopez.

Jesper Nordberg.

Kunsterne

Kontrabassisten Jesper Nordberg studerer på Rytmisk Musikkonservatorium. Han har arbejdet med en række fremtrædende jazzmusikere – og han har med sin karakteristisk følsomhed for rytmiske forandringer og forvrængninger etableret sig som sin egen stemme på jazzscenerne i både København og Malmø. Desuden har Jesper Nordberg stor interesse for folkemusik fra Balkan.

Det er ikke første gang, Jesper Nordberg optræder i Drag-ør, sidste år gav han nemlig koncert på Dragør Bibliotek. Da det også dengang skete i åbningstiden, var der flere forskellige slags publikummer til stede. Der var, ud over dem, der alene var mødt frem for at høre koncerten, børn, der legede, folkeskoleelever, der havde været til gymnasiemesse, og så naturligvis også dem, der »bare« var en tur på biblioteket og tilfældigvis samtidig havde muligheden for at høre noget musik, som de måske ikke ellers ville have hørt. Og det er netop dette tilfældige møde, som, initiativtageren tror, har et stort potentiale.

Brandon Lopez er en New York-baseret puertoricansk/amerikansk musiker som arbejder i udkanten af jazzen, med fri improvisation. Han er flittig bidragsyder til New Yorks avantgarde jazzscene – og han gør det godt derovre, for ved New Yorks Vision Festival i 2021 vandt han i samarbejde med Gerald Cleaver og Steve Baczkowski prisen »Bedste koncert«.