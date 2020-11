Vi har modtaget:

Morten Dreyer igen på dybt vand

Formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget bør trække sig som formand

At han overhovedet prøver at argumentere mod en stor kapacitet som arkitekt Ole Storgaard i debatten om den tåbelige løsning på værftsbyggeriet på Dragør Havn indikerer, at han er blottet for sans for Dragørs charme og særpræg, og at han tror, at man bare kan bøje en lokalplan efter forgodtbefindende.

Der er ingen tvivl om, at byggeriet skæmmer hele havneområdet, og at de to sorte kæmpekolosser giver en væsentlig ubalance i billedet af vor dejlige havn.

Selvfølgelig er det ikke Morten Dreyer, der er den eneste skyldige i denne fejldisponering, men han er den, der prøver at bortforklare miseren. De andre politikere dukker bare nakken og gemmer sig.

Morten Dreyer er en sand bortforklaringens mester, men det ændrer ikke på, at der er begået en meget stor fejl i selve behandlingen af byggesagen.

Selvfølgelig skal vi have et værft i Dragør Havn, men der står ingen steder, at det skal være stort, grimt og dominerende.

Måske kan der ved en retssag komme det resultat ud, at værftet skal nedrives, men der må være en løsning, hvor facaderne bliver malet om i en lysere og mere venlig farve, og kontorfaciliteterne på første sal flyttes ned i stueplan, hvorved højden på den ene af bygningerne kan reduceres.

Yderligere skriver Dreyer i sin duplik til Ole Storgaard, at hvis og når Café Espersen bygger sin nye restaurant på havnen, bliver det med den samme mørke facadefarve, som værftet har.

Det er på tide, at Dragør får et udvalg, der beskytter byens charme og miljø. Lad ikke konformisterne ødelægge vor by.

Med venlig hilsen

Palle Christoffersen

Drogdensvej 29