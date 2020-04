Museernes sæsonåbning udskydes

Sæsonåbningen af både Amagermuseet og Dragør Museum udskydes på grund af coronakrisen. Og det er usikkert, om 500-året for den hollandske indvandring kan fejres næste år

Af Birgit Buddegård

Amagermuseet skulle efter planen åbne for sæsonen fredag den 1. maj, men åbningen er udskudt til mandag den 1. juni – tidligst – lyder det fra museumsleder Søren Mentz. Og åbningen af det gennemrestaurerede Dragør Museum på havnen er sat til slutningen af juni i år. Udskydningen af åbningen gør det sværere at arbejde med udstillingerne, og målsætningen om en storslået markering af genåbningen af Dragør Museum bliver også besværliggjort.

Åbningen af det nyrenoverede Dragør Museum besværliggøres også af coronakrisen. Foto: Torben Stender.

Museum Amagers udstillingssteder holder mestendels åbent i sommerhalvåret, og har derfor ikke for nuværende været påvirket af udbruddet af coronavirussen. Men på den lange bane vil museet blive presset af coronakrisen, siger Søren Mentz. De penge, museet har arvet, og som skulle bruges til flere forskellige projekter, er nemlig placeret i aktier. Og de er styrtdykket, konstaterer han, der også fortæller, at ved begyndelsen af 2020 så fremtiden for museerne lys ud, men med de faldende aktiekurser er pengene til de mange initiativer væk. I medlemsbladet for museumsforeningerne, der udkom i februar, stod da også at læse, at Museum Amager var i rivende udvikling med mange planer. Planer, der nu må udskydes eller opgives.

Udskudte projekter

På Amagermuseet skulle fastelavnsudstillingen være slået sammen med dragtudstillingen – en udstilling, der skulle stå klar i 2021, hvor fejringen af 500-året for den hollandske indvandring efter planen skulle fejres.

Turistkontoret, som Museum Amager overtog driften af sidste år, skulle være flyttet over i Havnepakhuset – men det kommer alligevel ikke til at ske i år. Og der mangler penge til at forny stråtaget på en af Nordgårds længer.

(Artiklen fortsætter under billeder.)

Det noget hårdt medtagne stråtag på Nordgården trænger til udskiftning. Foto: Torben Stender.

Jubilæumsudstilling

I forbindelse med 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby i 1521 har det længe været planen at lave en jubilæumsudstilling for at markere denne begivenhed. Gerne med deltagelse af dronningen. Men en sådan udstilling vil betyde, at der skal investeres i nye montrer og udstillings-rekvisitter, ligesom der skal indlånes lokalhistoriske genstande fra private hjem. Genstandene skal fotograferes og indgå i et omfangsrigt katalog, som også skal trykkes – og det ovennævnte stråtag skal på plads – og det vil tømme museet for kapital allerede i år. Det finder Søren Mentz ikke forsvarligt.

Skal udstillingen gennemføres i forbindelse med kommunens planlagte jubilæumsfejring og invitation af dronningen engang i foråret 2021, vil det kræve et ekstraordinært tilskud fra kommunen på mellem en kvart og en halv million kroner, konstaterer Søren Mentz.

De store fonde, man ellers ville søge, er ikke en mulighed i denne tid, da fondene også er pressede og sandsynligvis ikke vil prioritere jubilæumsudstillinger i en tid, hvor det for andre institutioner handler om »liv og død«. Så det er svært at planlægge i denne tid, og ingen ved, om der kommer et andet udbrud af corona-smitten, så man risikerer også at have bygget en udstilling op, som ingen kan komme ind og se. Andre store arrangementer bliver jo også udsat som følge af coronakrisen, påpeger Søren Mentz, og nævner blandt andet EM i fodbold og OL i Tokyo. Vi kommer til at falde over store arrangementer i 2021, og så risikerer vi, at jubilæet ikke bliver bemærket, siger museumslederen. Men inden længe skal Søren Mentz og museets bestyrelse træffe en afgørelse om at investere i udstillingen eller vente til lidt bedre tider.

Søren Mentz nævner muligheden for at udskyde fejringen af 500-års-jubilæet til 2022, hvor Amagermuseet fylder 100 år. »Jeg tror ikke, de gamle hollænderbønder bliver fornærmede,« siger museumslederen med et smil og tilføjer: »Men det vil være en katastrofe, hvis Museum Amager ikke klarer de økonomiske skær og må lukke.«

Fejring af Dragør Fastelavnsforening

Dragør Fastelavnsforening kan i år fejre 50-års-jubilæum, og i den anledning skaber Amagermuseet en udstilling med fokus på de gamle traditioner og den forskellige måde at fejre fastelavn i St. Magleby og Dragør.

En del udefra er af den opfattelse, at de to fastelavnsforeninger ikke er på god fod, men det er helt forkert, siger Søren Mentz. Foreningernes medlemmer kender hinanden og kommer godt ud af det med hinanden, og udstillingen skal vise, hvordan man med respekt for hinandens forskellige kultur kan fejre traditionen – en tradition, der er med til at skabe fællesskab. En tradition, der går 500 år tilbage i tiden, og som Søren Mentz mener, Dragør med fordel kunne brande sig med.

Dragør Museum

Når Dragør Museum åbner, bliver det med en helt ny formidling af historien. På et museum er genstandene i fokus, understreger Søren Mentz, men udstillingerne kommer naturligvis også til at benytte sig af moderne teknologi og digitale formidlingsløsninger.

Den digitale formidling af Dragørs historie skal være et uddybende supplement til de fysiske genstande. Søren Mentz fortæller, at man har fået digitaliseret Eckersbergs maleri fra Dragør, sådan at gæsterne kan se en figur, der løber gennem billedet, tager et horn ned og blæser i det. Samtidig kan gæsterne se, at originalbilledet hænger på væggen – det samme gør hornet. Den digitale formidling skal vise den historiske genstand – og teknikken gøre det overraskende for museumsgæsterne at opdage genstandene.

Søren Mentz fortæller, at på åbningsdagen vil et spritnyt kunstværk med relation til Dragørs maritime historie blive afsløret. Kunstner og motiv er indtil da en hemmelighed.

Bog om Peter Carlsen

Søren Mentz kan også fortælle, at hans bog om museets nye genremaleri netop nu er i trykken. I bogen belyser Søren Mentz Peter Carlsens maleri »Amager 2019«, men også overgangen fra et slægtsbaseret lokalsamfund til et moderne lokalsamfund.

Bogen udkommer til maj på Aarhus Universitets forlag.