Museets julestuer holder fast i den gode, gamle jul

Corona afholder ikke Amagermuseets frivillige fra at pynte op

Poul Richard synger i Dragørstuens radio, og i Dirch Jansens stue står juletræet pyntet, sådan som det altid gør i december.

Den svenske tjenestepige fortæller om luciatraditionen. Den er nemlig svensk og kom først til Danmark i 1944, da landet var besat af nazisterne.

I storstuen titter nisserne frem. De opfordrer børn til at tælle dem og lægge antallet i postkassen ude ved grisefolden. Så deltager de nemlig i en lille konkurrence.

I julestuerne på Amagermuseet er der opstillede scenerier, der tager udgangspunkt i Julius Exners malerier. Her genfortæller Nelly Søndergård og Majken Pedersen ved hjælp af dukker iklædt amagerdragter de malede optrin. »At bruge dukker i formidlingen går helt tilbage til de store udstillinger i 1800-tallet,« fortæller Søren Mentz – som med et grin tilføjer: »Bernard Olsen etablerede Dansk Folkemuseum i 1885. Han indrettede en række bondestuer med interiører og stillede voksdukker frem i egnsdragter for at skabe atmosfære. Det var 1800-tallets svar på den moderne formidlingsskærm, og formidlingskunsten virker stadigvæk. Amagermuseets mannequiner er gamle, men de er velegnede til at blive iklædt forskellige egnsdragter. Det eneste vi savner, er voksafstøbninger af de lokales ansigtstræk ...« (Da Amagermuseet åbnede, bar dukkerne nemlig voksmasker afstøbt efter de gamle hollænderbønders ansigter.)

Amagermuseet holder åbent fra tirsdag til søndag kl. 12–16 frem til og med søndag den 20. december.

Tjek åbningstiden

Museet overholder myndighedernes sundhedskrav ogfølger udviklingen nøje. Man er også indstillet på at lukke ned for i år, hvis myndighederne skulle udmelde anbefaling herom. Inden et besøg kan det derfor anbefales at tjekke op på museets åbningstider. De kan findes på hjemmesiden www.museumamager.dk

Entré.