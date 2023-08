Musik og fest på havnen

Dragør Havnefest byder på både musik, mad og drikke samt sjov og ballade, når der den kommende weekend byder op til dans på havnepladsen ved Dragør Havn

I den kommende weekend, fredag den 11. til søndag den 14. august, er der igen Dragør Havnefest med lækker mad, sjove forlystelser og livemusik på havnen.

Havnefesten starter allerede fredag, hvor der vil være god musik samt tivoli med forlystelser og foodtrucks. Både tivoliet og foodtruckene vil naturligvis være der hele weekenden.

Alle tre dage er traditionen tro pakket med god musik.

Havnefestens musikalske indslag starter fredag kl. 20 hvor Dj Mr. Pop går på scenen.

De bliver efterfuldt af Hvide Løgne som endnu engang spiller op til fest på havnepladsen – denne gang med et dobbeltsæt. Dj Mr. Pop holder publikum varme mellem de to sæt og fortsætter festen efter koncerten.

Hvide Løgne har flere gange spillet på Dragør Havnefest, hvor de skaber glæde og feststemning. Deres velkendte rockmusik er altid et hit blandt publikum.

Om lørdagen starter Dj Jay og derefter står den på irsk musik med duoen Pretty Real, som bliver efterfuldt af Toni Bergenhammer, der er bedre kendt som »Den syngende murer«.

René Richardt – fra René & Værsgo – og John Kofoed underholder med de største Kim Larsen-klassikere.

Aftenen sluttes af med et brag når Chief 1 og Banditz går på scenen henholdsvis kl. 20 og kl. 22.

I 2017 sprang Chief 1 ud som sanger og solist efter først at have dannet – og væltet landet i – Danmarks første rapgruppe Rockers By Choice. Senere producerede og skrev han sange for et utal af kendte artister. Chief 1 kan fejre fem år som succesfuld artist i eget navn.

Banditz er et af Danmarks bedste festbands, som tager pop-hits fra de sidste fire årtier og spicer dem op med lidt ekstra Banditz-spirit.

Mormors Duo, der er en fast del af havnefesten, spiller naturligvis gamle danske sange om søndagen.

Herefter står den på Time Out, som spiller et skønt miks af pop, rock og dansemusik, som man forstår og kan synge med på.

Årets havnefest slutter med en koncert med På slaget 12.

I 1987 strøg På Slaget 12’s debutalbum til tops på landets hitlister. Albummet indeholdt sange, der alle havde hitpotentiale, men der er særligt en sang, der huskes: Hjem til Århus. Sangen er blevet en dansk evergreen – ja nærmest en talemåde, som kendes af alle danskere.

Se det fulde program i annoncen på side 5.