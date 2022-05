Musik på Enggården

Onsdag den 11. maj afholdt Lions Dragør koncert for beboere og ansatte på Omsorgscenteret Enggården.

Med hjælp fra en donation fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat til støtte for ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune kunne Lions Dragør arrangere en hyggelig og festlig koncert med det lokale Dragørband De 3 måske 4 – og i dagens anledning var fjerdemanden med.

I festligt pyntet lokale spillede og sang bandet sange fra der var engang: »Kun det gode gamle ... ikke noget nyt,« lovede de, inden de gik i gang, og dette løfte var lige noget, der faldt i tilhørernes smag.

Lions Dragør havde sørget for et lille glas til halsen samt lidt til den søde tand, og mens, musikken spillede alle de kendte melodier, og forsangeren charmerede publikum med sin gode stemme og små historier, var der mere end en enkelt fod, der vippede med til de kendte rytmer, og flere af tilhørerne kunne synge med på nogle af teksterne. Der var sågar enkelte, der kastede sig ud i en lille svingom.

Den planlagte koncert varede en times tid, men publikum ville ikke slippe De 3 måske 4 uden et ekstranummer – og her satte bandet med fællessang af Lars Lilholts »Kald det Kærlighed« et dejligt punktum for koncerten.

Lions Dragør vil gerne sige tak til Leisa Neel -Walløe -Johansens Mindelegat for støtten og samtidig takke personale og beboere på Enggården for deres selskab.