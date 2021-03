Vi har modtaget:

Naturpark Amager

I Dragør har vi også oplevet lidt af bagsiden af de mange gæster, hvoraf mange måske kun har erfaring fra naturophold under den årlige Tivolitur.

Naturen er skøn, men den bør besøges på dens egne præmisser. Der skal gås på veje og stier, og ikke ude i terrænet, hvor man vil stresse dyr og fugle. Og man bør tage alt sit affald med til nærmeste papirkurv. Selvom der naturligvis ikke kan placeres papirkurve hver 100 meter.

Også samspillet mellem cyklister – motionister eller racercykler – og fodgængere er for ofte et stridspunkt. Hvor man grundet ukendskab til at færdes i den fri natur oplever konflikter. Her bør alle tage hensyn.

Dragør Kommune har valgt at opsætte et skilt på Sydvestpynten med henvisning til toiletterne på Kongelundsfortet. Det kan måske afhjælpe problemer for personer, som er blevet overrasket over, hvor stor Amager Nationalpark er.

Som nævnt, alle er velkomne i naturen, men husk på, at man er på fuglene og dyrenes område, hvor der skal tages hensyn.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget