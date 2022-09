Niels-Knud Liebgott

– fylder 80 år den 11. september

Tidligere museumsdirektør, kammerherre Niels-Knud Liebgott har haft tilknytning til Dragør siden 1945, hvor hans far byggede familiens sommerhus af træ fra gamle tyskerbarakker. Og den dengang treårige dreng hjalp med at rette søm ud.

Niels-Knud Liebgott, der er uddannet cand.art i historie og materiel folkekultur, blev museumsinspektør på Nationalmuseet i 1970, overinspektør i 1987, var chef for afdelingen for oldtid og middelalder fra 1991 til 1998 og museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg og Amalienborg fra 1998 til 2013. Han blev udnævnt til kammerherre på dronningens fødselsdag 16. april 2010, hvorfor han og hustruen dagen før hans fødselsdag vil være blandt gæsterne til en gallaforestilling på Det Kongelige Teaters gamle scene i anledning af Dronningens regeringsjubilæum.

Niels-Knud Liebgott har især beskæftiget sig med middelalderarkæologi og deltog i 1970’erne over flere somre i udgravninger i Dragør i Stakhaven og Toldergade. Blandt hans omfangsrige forfatterskab finder man da også Stakhaven – arkæologiske undersøgelser i senmiddelalderens Dragør.

Fra 2014 til 2022 var Niels-Knud Liebgott medlem af bestyrelsen for Museum Amager, og han er fortsat aktiv i nogle få bestyrelser, blandt andet Europa Nostra samt fonde og historiske selskaber.

Fødselaren er også en skattet foredragsholder, og søndag den 18. september kan man i museumsforeningen høre ham fortælle om Dragør før hollænderne.

Fødselsdagen fejres privat.

BB