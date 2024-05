Visualisering af Normals forslag til skiltning, der ikke fik dispensation i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Foto: Dragør Kommune.

Normal får nej til nye skilte

Den nye butik på Kongevejen bryder reglerne for skiltning. Derfor har de fremlagt et nyt forslag til, hvordan butikken kan udsmykkes. Men det nye forslag kræver stadig dispensation fra reglerne – og det har de ikke fået af politikerne

Af Rasmus Mark Pedersen



Meningerne var delte, da der kom en ny forretning ud til Neels Torv i hjertet af Dragør. For nogen var det en glædens dag, medens andre gav udtryk for utilfredshed med, at bykernen ikke længere havde et supermarked.

Lokalerne har været en Irma i rigtig mange år – kun afbrudt af nogle år som SuperBrugsen. Sidste forår valgte COOP at udfase Irma-butikkerne, hvilket betød, at forretningen på Neels Torv blev lukket, og der var spænding om, hvem der ville overtage lokalerne.

Det endte med, at det blev den fremadstormende kæde Normal. De fik lejet sig ind, og kæden åbnede sin nye butik i Dragør med pomp og pragt i januar.

Efter ombygningen er det kommet frem, at de skilte, som kæden har sat op, ikke overholder de meget restriktive regler for skiltning i Dragør Gamle By. Der er lys i skiltet over døren – og generelt er fonte og farver ikke i overensstemmelse med reglerne.

Nyt forslag stemt ned

Derfor er Normal nu kommet op med et nyt og mere diskret forslag til skiltning. Forslaget er blevet behandlet politisk, idet det nye forslag stadig ville kræve dispensation for reglerne.

Det nye design omfattede bogstaver i sort metal uden belysning og en reduceret størrelse for skiltet over døren.

Desuden skulle de tidligere blå-grønne folier i vinduerne erstattes med klart glas prydet med diskrete, sort-hvide Normal-logoer.

Trods disse ændringer krævede forslaget stadig dispensation, da skrifttypen i sig selv ikke var »geometrisk enkel«, som lokalplanen foreskriver.

Eller sagt med andre ord: Normals normale logo er lavet i en skrifttype, som vurderes til ikke at overholde reglerne.

Skilte uden logo?

Administrationen anbefalede at godkende en dispensation ud fra en erkendelse af, at Normals forslag var forsøgt tilpasset byen. Interessen for at bevare Dragørs historiske æstetik var der således lagt vægt på i anbefalingen, selvom forslaget krævede dispensation for både skrifttype og skiltestørrelse.

Der er tidligere blevet givet dispensationer under lignende omstændigheder på Kongevejen, men denne gang gik det ikke igennem. Klima-, By- og Erhvervsudvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling.

Det er lidt uklart, hvad næste skridt så bliver. Den nuværende skiltning er imod reglerne.

Spørgsmålet er, om Normal vil indsende et nyt forslag, hvor de ikke gør brug af deres eget logo – eller om politikere og Normal kan finde en eller anden løsning, som begge kan være tilfreds med.