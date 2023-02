Normeringer overskredet

Institutionerne i Dragør Kommune har p.t. indskrevet 42 børn mere end normeringen

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) vil på deres næste møde blive orienteret om statussen for kapaciteten i kommunens børneinstitutioner, som viser, at institutionerne rummer væsentligt flere børn, end de er normeret til.

Januar måneds tal viser, at det står værst til i vuggestuerne, hvor der er indskrevet 241 børn til de 226 pladser – svarende til godt 9% flere børn, end normeringen. I dagplejen er overskridelsen mindre – 25 børn til en kapacitet på 24, mens der i børnehaverne er en overskridelse på 7% med 397 børn til en normering på 371.

Samlet set er der indskrevet 663 børn i institutioner, mens der ifølge normeringen er plads til 621 børn – 42 mere end normeringen, hvilket svare til en overskridelse på ca. 7%.

Pasningsgaranti

På 0–2-årsområdet er der samlet set 13 børn på venteliste til en specifik plads i enten en vuggestue eller dagpleje. Otte af børnene har ikke en plads, mens de sidste fem børn allerede er indmeldt i en kommunal institution.

Der er 20 børnehavebørn på venteliste til en specifik institution. Af dem er der et enkelt barn, der ikke indskrevet i et pasningstilbud, mens 10 andre allerede har plads i en kommunal børnehave. De sidste ni børn går i et privat pasningstilbud eller i børnehave i en anden kommune.

Kommunen overholder pasningsgarantien på både 0–2-årsområdet og på 3–5-årsområdet, da alle børn på ventelisten ønsker et specifikt pasningstilbud ...

Venteliste lukkes

I august 2021 besluttede BFKU på grund af den manglende kapacitet, at ventelisterne skulle lukkes i tre måneder for udefrakommende børn, som har bopæl i en anden kommune.

Sidenhen er ventelisterne blevet lukket i november 2021 og november 2022.

Forvaltningen anbefaler på det kommende møde, at BFKU atter lukker ventelisterne fra de udefrakommende børn i tre måneder.

TM