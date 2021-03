Ny centerchef

Henrik Povl Eriksen er pr. 1. april ansat som ny centerchef for Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering i Dragør Kommune.

Henrik Povl Eriksen er uddannet cand.scient.adm. i offentlig forvaltning fra Roskilde Universitet. Han har arbejdet både i konsulentbranchen og den kommunale sektor – blandt andet i Ballerup Kommune, hvor han var afdelingschef for Sundhed og Forebyggelse og har dermed et indgående kendskab til den kommunale sektor og har stor erfaring inden for social- og sundhedsområdet.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Henrik Povl Eriksen som ny centerchef, og med ansættelsen er overgangen til centerstruktur i Dragør Kommune rent ledelsesmæssigt på plads, fortæller direktør Mads Leth-Petersen.

Et af de bærende principper i en centerstruktur er, at det skaber mulighed for både at opbygge miljøer med stor faglighed og tværfaglige miljøer, hvor der kan skabes helhed og sammenhæng i opgaveløsningen. Og som partner i konsulentvirksomheden Type2dialog har Henrik Povl Eriksen netop oparbejdet stor viden om nye metoder og samarbejder inden for social- og sundhedsområdet.

Mads Leth-Petersen fortæller til Dragør Nyt, at den ny centerchef allerede har været på besøg på i Dragør og også har været med til et chefmøde. Han glæder sig over ansættelsen af Henrik Povl Eriksen, der med sin store indsigt i sundhedsområdet – også hvad angår pleje og rehabilitering – kan være med til at skabe gode tilbud til Dragørs borgere.

BB