Vi har modtaget:

Ny (dyr) affaldssorteringsplan?

Regeringen har vedtaget nye regler for affaldssortering, som skulle have været trådt i kraft den 1. juli i år. 74 kommuner har dog fået dispensation til udgangen af 2022 til at få det på plads – heriblandt Dragør Kommune.

Baggrunden for den nye ordning er blandt andet at få reduceret CO 2 -udslippet, at sorteringen bliver ens i alle kommuner – både i hjemmene og på arbejdspladserne – samt at få mere genanvendelse end afbrænding. Det er godt for miljøet, og Venstre i Folketinget har også bakket op om forslaget.

Rent praktisk betyder det, at vi nu skal sortere i ti fraktioner ved husstanden omfattende alle boligtyper.

Kommunalbestyrelsen har haft tre forskellige scenarier at vælge imellem.

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni var det meningen, at kommunalbestyrelsen skulle vedtage den nye affaldssorteringsplan, som kommer til at gælde for Dragør, men sagen blev trukket, da kommunalbestyrelsen ønskede yderligere oplysninger.

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni blev et ændringsforslag vedtaget, hvor forvaltningen inden udgangen af september skal fremlægge:

en implementeringsplan, der indeholder mulige løsninger til de særlige områder med inddragelse af grundejerne og Amager Ressourcecenter – og en detaljeret tidsplan herfor

en foreløbig plan for affaldshåndtering for Dragør gamle by inden udgangen af 2021

at affaldshåndteringen muliggør, at husstande i for eksempel grundejerforeninger kan lave fælles løsninger til affaldsfraktionerne

de økonomiske konsekvenser til politisk behandling inden effektuering

undersøge om 14-dages-afhentning af biologisk affald vil give lugtgener

undersøge om sensorer kan implementeres i de nye beholdere for at minimere antallet af afhentninger.

Desuden valgte kommunalbestyrelsen det første scenarie, der forventes færdigindført i december 2022. Indsamlingen gælder for haveboliger og andre boligtyper, hvor det er praktisk muligt.

Som det ser ud nu forventes den valgte løsning at koste omkring 1.200 kr. ekstra om året i forhold til den nuværende ordning. Regeringen havde ellers sagt, at det kun ville koste 55 kr. ekstra – men det holdt altså ikke, så igen en ekstra afgift eller skat fra den socialdemokratiske regering.

I aftalen står der ellers:

»At aftalepartierne er derudover enige om, at der parallelt med strømliningen skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på baggrund af strømliningen af affaldssorteringen.«

De økonomiske konsekvenser er baseret på en forudsætning om, at Tårnby Kommune vælger samme princip for indsamlingen, som Dragør Kommune vælger.

For villaejere med haver er der pladsmæssig sikkert ikke den store udfordring – undtagen at det nok ikke ligefrem vil pynte i indkørslen, eller hvor man nu vil placere affaldscontainerne. Men for andre områder i Dragør såsom den gamle by, rækkehuse, gårdhavehuse m.fl. er der praktiske udfordringer, og det er der ikke nævnt meget om.

På mange af de ovennævnte områder er der simpelthen ikke plads til tre containere, og hvis der er, vil de fylde og dominere urimeligt meget. Derfor blandt andet ændringsforslagene fra den 29. juni.

Der hvor jeg bor, har vi allerede haft besøg af en medarbejder fra Center for Plan, Teknik og Erhverv samt en fra Amager Ressourcecenter. Det var et meget positivt møde, hvor kommunen lyttede til vores forslag om fælles sorteringspladser, så vi sandsynligvis kan nøjes med kun at have en container i vores gårdhaver. Disse fælles pladser skal ligge inden for rimelig gåafstand fra ens husstand.

Men her kommer igen en ekstraudgift. Som det ser ud nu, skal grundejerforeningen selv betale for oprettelse og vedligeholdelse af disse fælles sorteringspladser. Om dette kan blive ændret vil vise sig til efteråret.

Personligt synes jeg, vi betaler rigeligt i skatter og afgifter, så hvis Folketinget ønsker at forbedre miljøet – hvilket, jeg synes, er en god idé – skal det holdes inden for det nuværende budget, så befolkningen ikke pålægges yderligere udgifter. Det skal samtidig ikke være praktisk besværligt, for ellers risikerer man på sigt, at folk ikke vil deltage aktivt i sorteringen.

Det skal blive spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Personligt vil jeg støtte enhver ordning, der gør det mest praktisk og billigst.

Med venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Dragør