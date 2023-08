Ny fælles enhed er gået i gang

UngDragør har taget hul på de første aktiviteter som ny, fælles enhed.

Den første fredag efter sommerferien blev alle byens 7.-klasser præsenteret for de nye ungetilbud. Siden har alle de øvrige udskolingsklasser også haft besøg af Martin Sleimann, der som repræsentant fra UngDragør har præsenteret dem for UngDragørs efterårsprogram og de nye ungetilbud.

Blandt andet bydes der i efterårets program på skiture, sprog-, matematik- og ordblindeundervisning, undervisning i podcast- og musikproduktion, friluftshold og sidst, men ikke mindst på weekendture til udlandet.

Tættere samarbejde

Inden sommerferien fusionerede klubberne og ungdomsskolen under det nye fælles navn UngDragør og en ny leder blev ansat.

»Fusionen giver et tættere samarbejde omkring de unge i kommunen og kan skabe en rød tråd gennem de unges fritidsliv med masser af forskellige aktiviteter og velkendte ansigter blandt de voksne,« siger Troels Wassard Lund, der netop er tiltådt som den nye leder af UngDragør.

Troels Wassard Lund fortæller, at det tætte samarbejde for eksempel betyder, at nogle af ugeholdene, der tidligere hørte under ungdomsskolen, rykker ned i klublokalerne, hvor de unge dermed får mulighed for at blive hængende før og efter timerne møde andre unge og på en og samme tid kan opleve klubberne, selvom de ikke plejer at komme der.

»Samtidig kan de unge på klubberne blive inspireret til at deltage på faste ugehold, når de alligevel er i klub. Det kan være med til at skabe en rød tråd og et dynamisk fritidsliv, hvor ungetilbuddene bliver endnu bedre udnyttet,« forklarer Troels Wassard Lund.

Nej til nikotin

UngDragørs første officielle ungearrangement foregik på Store Magleby Skole den første fredag efter ferien for 7. årgang.

Ud over at blive præsenteret for de nye ungetilbud var 7.-klasserne også inviteret til et teaterforedrag om nikotin og tobak og risikoen ved at kaste sig ud i at prøve det.

Foredraget blev afholdt af skuespiller Thomas Milton med en virtuel gæsteoptræden af forskningsoverlæge og professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger.

Der var stille i salen, mens Thomas Milton i en let tone uden løftede pegefingre fortalte om snus, puffbars, nikotin og tobak. Han viste blandt andet beregninger af, hvor mange iPhones man ved at undlade at ryge kunne købe for de penge, cigaretter koster – eller hvor mange gange man kunne tage i parken for at se fodboldkamp – eller rejse til Paris eller New York.

7.-klasserne var lyttende i hele den time, oplægget varede, og deltog i plenum, da oplægsholderen stillede spørgsmål ud i salen.

Efter foredraget kunne eleverne komme op til Thomas Milton og få et gavekort til et gratis rygestop, som de kunne forære til en, de holdt af.

Mange af salens unge var oppe og hente sig et gavekort på vejen ud, og der lå ikke et eneste gavekort tilbage på asfalten, da eleverne havde forladt skoleområdet. Der blev blandt andet hentet gavekort til forældre og større søskende.

CL